漫遊布袋 鹽田賞鳥、動手做菜脯

布袋鹽田濕地吸引水鳥覓食，包括夏季滯留的黑面琵鷺。（高雄市野鳥學會提供）

嘉義縣布袋鹽田濕地是台灣重要候鳥棲息地，每年九月至隔年四月是候鳥齊聚季節，認養布袋鹽田土地的高雄市野鳥學會表示，目前布袋鹽田約有一百六十多隻夏季滯留的黑面琵鷺棲息，候鳥季時預估有三至四萬隻水鳥聚集，鳥會將於雙十連假十月十一日舉辦「賞鳥好采頭」小旅行，帶領民眾觀察水鳥、認識在地菜脯產業，鳥會也招募民眾擔任志工，攜手守護候鳥樂園。

濕地160多隻黑琵棲息 11日辦小旅行

高雄鳥會表示，鳥會長期認養財政部國有財產署所屬面積達三四三公頃的布袋鹽田濕地，鹽田濕地是台灣西南沿海最重要的野鳥棲息地之一，也是黑面琵鷺來台夏季滯留與度冬的重要棲地，布袋鹽田團隊與縣府農業處、林業及自然保育署嘉義分署在候鳥季節舉辦系列活動，讓民眾認識候鳥，盼社會大眾支持候鳥保育。

十月十一日布袋小旅行「賞鳥好采頭」由縣府農業處經費補助，從布袋濕地生態園區出發，由專業導覽員帶領民眾觀察水鳥，並走進在地食品工廠體驗傳統菜脯DIY，了解布袋特有的菜脯產業。

鳥會招募志工 11月初開課培訓

高雄鳥會也獲林保署嘉義分署補助經費，將於十一月一日、二日舉辦「布袋鹽田志工招募課程」，內容如因應氣候變遷下的人鳥方舟行動、布袋鹽田鳥類與濕地改善現況、嘉濱地區四百年漁鹽文化與土地利用等與實地體驗，參加者將學習如何與鳥類、濕地共生，培訓後成為正式志工；有意參加小旅行或志工培訓課程的民眾，可上高雄鳥會網站報名。

