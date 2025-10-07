虎尾花生做堅果包 搶攻養生商機

虎尾農會花生新品「元氣の果」選用高油酸的花生品種，結合各種堅果，並經營養師計算過熱量。（記者黃淑莉攝）

推廣在地優質花生，搶攻養生商機，雲林縣虎尾鎮農會又研發出新產品「元氣の果」，結合多種堅果，並請營養師計算熱量推出小包裝，一天一包且方便攜帶，吃得方便、健康又沒負擔。

雲林縣全年花生種植面積約一萬二千多公頃，高居全國之冠，虎尾是重要產地之一，農會總幹事蔡武吉指出，面對極端氣候、農村人口老化及缺工，成本越來越高，農會是農民的後盾，透過農產加工品的研發，能提高農產品的價值、增加農民收益。

蔡武吉表示，農會與農民契作二百公頃產銷履歷花生，並建置脫殼廠、冷鏈中心、分級包裝與加工廠等一貫化設施，工廠通過ISO與HACCP雙重國際認證，確保每一顆花生都新鮮、安全又高品質，另與各地單位合作，包括元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等，透過產業策略聯盟方式，共同推動花生加工技術升級與產品多樣化。

蔡武吉說，繼研發花生醬、花生冰淇淋、花生油等多元花生加工產品，還建立自有品牌「虎霸王」調味花生等系列產品，再推出全新的產品「元氣の果」，使用專利高油酸的花生品種，結合核桃、腰果、南瓜子、杏仁果等堅果及枸杞、蔓越苺乾，並請營養師以五行健康養生概念設計一天一包份量，不用擔心吃過量，吃過民眾都讚不絕口。

虎尾農會推出一系列花生加工品，提高農產品價值及農民收益。（記者黃淑莉攝）

