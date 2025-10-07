為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林光電智慧養禽場火警 燒死2千隻鵝

    2025/10/07 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林四湖一處智慧養殖禽場發生火災，3棟禽舍、2000隻鵝及許多智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。（民眾提供）

    雲林四湖一處智慧養殖禽場發生火災，3棟禽舍、2000隻鵝及許多智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。（民眾提供）

    雲林縣四湖鄉一處智慧養禽場日前發生火災，三棟禽舍、二千隻鵝及場內光電及智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。雲林縣府農業處長魏勝德表示，近幾年國內發生多起光電密閉禽舍火警，原因包括太陽能模組短路、電氣箱過熱及接觸不良等，提醒畜牧業者要定期檢視設施設備及強化防火設施。

    強化防火 莫忘定檢設備

    雲林縣為畜牧大縣，發生火警的養鵝場負責人六、七年前從北部返鄉接手養禽工作，有鑑極端氣候、農村人口老化、缺工等問題，大膽投入高額成本導入智慧養殖設施設備。

    據指出，本月二日深夜，場主接獲光電業者通知，指場內太陽能光電系統斷線，前往查看，驚覺禽場失火，雲林縣消防局獲報趕到現場，雖很快控制火勢，但四棟禽舍有三棟受損，還有二千隻鵝死亡，場內許多智慧、光電設備及電器用品也都燒毀，所幸無人傷亡。

    根據內政部建築研究所協同研究報告指出，屋頂型光電火災原因，包括光電模組本身起火，控制箱、電線等相關電力設備起火，維護不當也可能造成嚴重災害。

    魏勝德表示，雲林縣有畜牧場三三七〇場，其中搭設太陽能光電板有一〇九五場，近年國內發生多起畜牧場火警，多數原因包括太陽能模組短路、電氣箱過熱及接觸不良等，加上多數養禽畜舍場位處偏僻地區，易因老鼠啃咬電線導致走火，密閉式禽畜場場內電器設施設備多，相對風險高，呼籲業者要定期請專業技師檢測檢視設施設備用電安全，並強化防火設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播