雲林光電智慧養禽場火警 燒死2千隻鵝

雲林四湖一處智慧養殖禽場發生火災，3棟禽舍、2000隻鵝及許多智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。（民眾提供）

雲林縣四湖鄉一處智慧養禽場日前發生火災，三棟禽舍、二千隻鵝及場內光電及智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。雲林縣府農業處長魏勝德表示，近幾年國內發生多起光電密閉禽舍火警，原因包括太陽能模組短路、電氣箱過熱及接觸不良等，提醒畜牧業者要定期檢視設施設備及強化防火設施。

強化防火 莫忘定檢設備

雲林縣為畜牧大縣，發生火警的養鵝場負責人六、七年前從北部返鄉接手養禽工作，有鑑極端氣候、農村人口老化、缺工等問題，大膽投入高額成本導入智慧養殖設施設備。

據指出，本月二日深夜，場主接獲光電業者通知，指場內太陽能光電系統斷線，前往查看，驚覺禽場失火，雲林縣消防局獲報趕到現場，雖很快控制火勢，但四棟禽舍有三棟受損，還有二千隻鵝死亡，場內許多智慧、光電設備及電器用品也都燒毀，所幸無人傷亡。

根據內政部建築研究所協同研究報告指出，屋頂型光電火災原因，包括光電模組本身起火，控制箱、電線等相關電力設備起火，維護不當也可能造成嚴重災害。

魏勝德表示，雲林縣有畜牧場三三七〇場，其中搭設太陽能光電板有一〇九五場，近年國內發生多起畜牧場火警，多數原因包括太陽能模組短路、電氣箱過熱及接觸不良等，加上多數養禽畜舍場位處偏僻地區，易因老鼠啃咬電線導致走火，密閉式禽畜場場內電器設施設備多，相對風險高，呼籲業者要定期請專業技師檢測檢視設施設備用電安全，並強化防火設施。

