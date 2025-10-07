南投茶博2千人茶會 5歲娃「司茶」吸睛

南投茶博「千人茶會」，5歲可愛女童擔任小小茶師（中）吸睛。（記者劉濱銓攝）

南投世界茶業博覽會（簡稱茶博）重頭戲「千人茶會」，昨在南投市中興新村大操場登場，會場布置三五〇個茶席，吸引超過二千人參加，現場茶香四溢、人氣爆棚，還有萌翻天的五歲可愛女童擔任小小茶師，為民眾泡茶、司茶，成為茶席吸睛焦點。

茶博今年邁入第十五年，活動自十月四日至十二日共九天，橫跨中秋、雙十連假，吸引大批民眾前來找好茶，昨天「千人茶會」超過二千人參加，場面壯觀，南投縣長許淑華、前南投縣長林明溱以及彰化縣長王惠美共襄盛舉，一起舉杯以茶會友。

許淑華說，適逢中秋節連假，昨茶博湧入大量遊客，開幕三天累計卅萬人次參加，銷售金額達五千萬元，後續雙十連假還有六天展期，人潮可望再推高，歡迎民眾雙十節來茶博喝好茶，晚間在南投市貓羅溪畔欣賞國慶焰火，為秋日旅行留下難忘回憶。

王惠美表示，此次來茶博學習品茶，並宣傳雙十節開跑的彰化設計展，以及十一、十二日登場的「潮派鹿港」音樂祭，邀請大家雙十連假逛茶博、看國慶焰火，再順遊彰化，體驗中台灣各地景點之美。

南投茶博「千人茶會」湧入逾2千人，場面壯觀。（記者劉濱銓攝）

