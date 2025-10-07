為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中待轉區緊鄰斑馬線 騎士怨「陷阱」

    2025/10/07 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    馬路機車待轉區與斑馬線間幾乎無緩衝空間，騎士待轉壓線，慘被檢舉開罰。（中市議員蕭隆澤提供）

    馬路機車待轉區與斑馬線間幾乎無緩衝空間，騎士待轉壓線，慘被檢舉開罰。（中市議員蕭隆澤提供）

    台中市多數大型路口仍需機車兩段式左轉，市議員蕭隆澤表示，接獲不少騎士陳情，指不少路口的機車待轉區淪「陷阱」，待轉區緊鄰行人穿越線（斑馬線），讓騎士待轉時誤觸斑馬線慘遭檢舉，根本引人入罪；市府交通局長葉昭甫坦言，部分待轉區受限道路行穿線設計不佳，已配合行穿線退縮等人行安全設計改善。

    緩衝空間不足易違規壓線 荷包失血

    蕭隆澤指出，台中市有不少路口設計如同「陷阱」，讓機車族避不開斑馬線，慘被檢舉開罰，他說，因台中市多數道路仍須機車兩段式左轉，機車須到待轉區等待，但不少路口的機車待轉區卻緊鄰斑馬線，機車騎士要進入待轉區前，因沒有足夠迴轉空間下，壓到斑馬線，機車騎行斑馬線屬民眾可檢舉範圍，因此，屢有民眾反映明明只是配合交通規則待轉，卻因道路設計不佳，慘被檢舉荷包失血。

    蕭隆澤表示，不少路段的待轉區緊鄰斑馬線，這種設計根本「引人入罪」，要求市府加速改善，不要只顧開罰單賺罰款，苦了機車族。

    葉昭甫坦言，部份路口受限行穿線設計，與機車待轉區間緩衝區不足，將配合人行安全的行穿線退縮工程一併改善，目前已進行二百多處路口行穿線退縮，讓行穿線遠離路口，保障行人過馬路安全，也能釋出更多空間，與機車待轉區間形成緩衝改善。

