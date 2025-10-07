大甲「林氏貞孝坊」整修 文資處、公所互推責

大甲「林氏貞孝坊」出現水泥剝落、牆面污黑情況。（民眾提供）

議員批市府不重視地方文化 連設計規劃費60萬元都不願出

台中市大甲區市定古蹟貞節牌坊「林氏貞孝坊」，水泥剝落、石柱烏漆麻黑，甚至水泥柱子斷裂，修復的設計規劃費用約需六十萬元，但卻發生區公所要向文化局申請經費，文化局文化資產處認為應該是區公所主管，目前只能由區公所向中央申請補助，對此，民進黨議員施志昌痛批盧市府不重視地方文化，連六十萬元設計規劃費用都不願出。

市定古蹟年久毀壞 先圍柵欄保護

台中市大甲區市定古蹟「林氏貞孝坊」興建於一八四八年，因年久失修，出現水泥剝落等狀況，目前已用柵欄圍起保護，民眾盼能儘快修復，大甲區公所為永續保存文化資產，去年八月曾舉行「林氏貞孝坊修復及再利用計畫」階段性成果說明會，邀集專家學者與在地民眾交流並蒐集意見，希望在不損傷原石材材質，朝「原貌修復」方向進行。

文資處：管理機關是大甲區公所

大甲區長顏金源表示，「林氏貞孝坊」重修的設計規劃費用初估約需六十萬元，區公所之前向市府文資處爭取經費，但市府文資處未補助，今年三月改向文化部文資局申請補助，但經費尚未下來，因古蹟修復有一定程序，區公所只能一步一步來；文資處長李智富指出，「林氏貞孝坊」的管理機關是大甲區公所，所以修復的工作由管理機關負責。

公所：3月已向文化部申請補助

對此，國民黨籍市議員李文傑表示，區公所與市府為一體，將協助爭取市府經費補助，讓修復作業能快一點；市議員施志昌說，「林氏貞孝坊」整修的設計規劃費用才六十萬元，市府都不願出，要區公所自行設法，證明盧市府向來不重視地方文化的事實；由於古蹟修復非一般工程那麼好處理，若未來整修經費要數百萬或上千萬，市府當然可以申請中央支持，但連設計規劃費用都不願出，只說明盧市府不重視在地文化。

台中市定古蹟「林氏貞孝坊」年久失修。（文資處提供）

