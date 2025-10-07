為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    歷經全台「超人」14天馳援救災 光復今恢復正常上班上課

    2025/10/07 05:30 記者王錦義、王榮祥／花蓮報導
    光復鄉於被大量泥沙淹沒的佛祖街等重災區，明日完成復原。（記者王錦義攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉後，歷經十四天全台各地「超人」馳援救災，今日當地恢復正常上班課，僅光復商工暫採線上教學；至於被大量泥沙淹沒的佛祖街等重災區，明日完成復原；另，鳳林鎮列入第八災區，今起也投入修復。

    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成昨指出，光復鄉各級學校今日全面復課，除光復商工暫時先採線上教學，預計十三日恢復，其餘國中小皆實體上課；花蓮縣政府也宣布，光復鄉今恢復正常上班上課。

    佛祖街等重災區 明完成復原

    至於佛祖街到保安寺一帶重災區，季連成指出，昨已劃分責任區，派駐上校指揮官全權負責，調度重機具進場，並偕同中央觀察官與縣府人員、村長等一起投入，也持續請特搜人員搜尋失聯者，目標拚明日復原。

    季連成表示，除光復鄉已劃設的七處災區，昨天增劃鳳林鎮為第八個受災區，派中校指揮官主責，已派勘查人員進駐，將增派無人機勘查現況，今天開始列入復原重點。

    但因光復鄉大進國小、光復國小有收容部分災民，家長擔憂學生上課被干擾，季連成強調，將協助災民轉往其他旅宿，並做好嚴格分區與校園管控，也委請轄區警方到場維護秩序，也提醒前往的志工勿影響學生。

