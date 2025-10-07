迎戰雙十疏導 高雄5易塞區塊交管

中秋節連假結束，迎接雙十連假，警方規劃交管地點，疏散壅塞人流車潮。 （記者黃良傑攝）

旗津、壽山動物園、旗山老街、蓮池潭＋駁二、南橫等加強管制

中秋節連假昨結束，警方再規劃雙十連假交通疏導計劃，將比對中秋節連假車流大數據，針對易壅塞五大區塊，加強重要風景區周邊路口，彈性實施交通管制措施。

請繼續往下閱讀...

雙十連假警方評估旗津、壽山動物園、旗山老街、左營蓮池潭、駁二特區、南橫等觀光景點區車流將會激增造成壅塞，交通大隊將進行管制及車輛分流。

交通管制主要有五大區塊：旗津景區將視旗津地區主要道路車流量及停車場狀況適時於旗津一路／敦和街口、旗津一路／廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

壽山動物園景區將依園區停車場停車率及萬壽路段車流，實施萬壽路段單行交管措施（車輛一律由鼓山二路／興隆路口上山，鼓山一路／萬壽路口管制車輛上山），該二路口將彈性於園區周邊道路，一旦車流發生壅塞時，彈性管制汽車上山。

旗山老街、美濃景區將依進、出該地區車流量大小，於車流驟增影響車流順暢時，由警義交啟動截流管制措施，旗山地區於延平一路／旗甲路口、中正路／華中街口、旗南一路／中學路口管制引導車輛改走台廿九線（替代道路）至嶺口交流道上國道十號，美濃地區於中興路／忠孝路口彈性管制引導車輛改走光明路替代道路，至國道十號旗山端交流道。

左營萬年季 預估人潮車流增加

左營蓮池潭周邊將舉辦「左營萬年季」大型活動，預估人潮車流增多；另針對駁二特區，將依據周邊停車場使用及交通狀況彈性執行階段交管，一旦駁二特區內交通量達飽和時，將於七賢／公園、公園／真愛、鼓山／臨海新路口截流管制車輛進入駁二特區。

另於七賢／必信、七賢／蓬萊、蓬萊／臨海新、五福／七賢路口彈性交管，引導車輛改走外圍七賢三路、鼓山一路、大公路等道路。

台廿線南橫公路風景區梅山口至向陽路段，十月卅日前持續進行風災復建工程，該路段雙向管制及禁止車輛通行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法