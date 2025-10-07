東港王船館 10個月破百萬人次

屏東縣王船文化館以迎王祭典為展覽主軸。（記者陳彥廷攝）

東港鎮屏東王船文化館去年底落成後，儼然成為南屏東文化領航燈塔，吸引全國各地民眾前來參觀，今年中秋連假更是爆滿人潮，據屏東縣政府文化處統計，開館至今十個月已突破一百萬人次，王船館不僅已成為在地居民生活的一部分，更吸引國旅觀光、宗教團體及學校團體慕名造訪。

王船文化館融合信仰文化與當代美學，兼具教育、觀光與藝文特色，館內沉浸式劇場、典藏王船及豐富的文物展陳，帶領參觀者從歷史脈絡中體驗迎王文化的精神與技藝傳承。

屏縣府文化處說，館內藝廊亦持續展出攝影與繪畫創作，透過影像與彩筆記錄造王船祭典的科儀與在地人文風貌，以不同視角交織出跨越歷史與當代的信仰旅程。

文化處指出，館內打造豐富的閱讀與藝文場域，暑假啟用的五樓閱讀空間，成為民眾的最愛，加上每季一次的「日王市集」，以不同主題吸引民眾參與，現在已成為南屏東假日人潮的集散地。

潮州楊姓居民指出，雖然到東港車程約半小時，但每月一次的「藝文沙龍」，經常帶來驚喜，像是雲門舞集、蒂摩爾古薪舞集等，讓民眾親近文化，感受藝術生活，非常值得參觀。

屏東縣王船文化館去年底開館。（屏東縣府提供）

