揪400鏟子超人 竹縣遊覽車公會挺花蓮

新竹縣副縣長陳見賢（左）感謝竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥（右）大愛精神。（新竹縣府提供）

中秋節，他們犧牲休假選擇到花蓮救援！由新竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥透過網路號召、全達旅遊客運公司提供車輛支援的「鏟子超人支援專車」，短短數小時吸引各方熱心民眾踴躍報名，十台遊覽車昨天凌晨一點載運約四百位超人，從縣府廣場出發前往花蓮投入災後支援行動。

全達遊覽車業者莊家卉表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，發起活動的起心動念，在於秉持同島一命的精神，看到很多縣民想幫忙卻買不到火車票，才會希望運用自有資源，為社會盡一份心力。

請繼續往下閱讀...

這次志工活動在網路上號召，行程安排當天來回，並備有便當與物資，馬上收到雪片般飛來的報名訊息，不到幾個小時報名踴躍，共計出動十輛遊覽車，約四百名民眾參與，將前往災區進行環境清理與慰問行動，盼以實際行動陪伴災民度過難關。

寶山田心園生態園區的志工黃小姐說，原本就想去花蓮災區但因路途太遙遠、不知道怎麼過去比較好，聽到園主范文芳分享網路報名的訊息，覺得發起者很有心，讓更多人有機會參與協助花蓮救災。她也分享，同行一人是之前柬埔寨旅遊同團成員，他們沒有相約卻共襄盛舉，內心覺得很感動。

