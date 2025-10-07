桃園6例本土登革熱 集中桃園、龜山區

桃園市今年已累積六例本土登革熱案例，集中在桃園、龜山區且屬群聚感染。桃園市政府環保局長顏己喨表示，已經配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園、龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散。

顏己喨說，第一道防線鎖定確診個案周邊熱區，即刻動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散；此外，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳染，而病媒蚊最常孳生於花盆底盤、廢棄瓶罐、飲料杯與便當盒等積水容器，因此在確診個案所在里及周邊相鄰里別啟動第二道防線，訂定「區里環保志工執行登革熱防治孳清動員計畫」，至十月底每二日動員志工巡檢巷弄，落實巡、倒、清、刷四步驟，徹底清除病媒蚊孳生源。

環保局表示，今年一月至八月底已動員環保志工清除積水容器、針對社區髒亂點稽查並完成改善，自九月廿四日起再加強防治，除了出動消毒車、化學防治人員清消，協助確診個案里髒亂點環境整頓，也加強動員各區里環保志工清除廢棄物，並執行多場聯合稽查，希望藉此壓制病媒蚊密度，也呼籲民眾每日檢查住家與戶外環境，主動清除積水容器，全民共同維護環境，才能阻斷病媒蚊繁殖鏈。

