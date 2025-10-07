桃園設市立醫院 獲衛福部原則同意

桃園市立醫院落腳八德區霄裡公園。（資料照，記者鄭淑婷攝）

落腳八德霄裡公園 市府計畫投資91.4億自建自營

桃園市立醫院落腳八德區霄裡公園，計畫投資九十一．四億元興建，桃園市長張善政證實衛生福利部已來函原則同意。市府衛生局表示，將積極推動後續用地變更、設計規劃與預算編列等作業，全面推動市立醫院籌設；都市發展局指出，市立醫院都計變更案已完成公展，目前於桃園市都市計畫委會審議中，預計今年底報內政部審議。

將推動用地變更、設計規劃與預算編列

市立醫院擇址落腳八德霄裡，可服務八德、中壢、大溪、復興等區民眾；張善政八月中率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚出席醫事審議委員會會議，向衛福部爭取核定四九九張一般急性病床，並採政府自建自營模式。

衛生局表示，市立醫院規劃為一般急性病床四九九床、特殊病床二五〇床以上的區域醫院，並提供廿四小時急診、特色醫學中心、婦幼與高齡照護，同時結合醫養合一及智慧照護長照機構，衛福部原則同意後，正積極推動後續用地變更、設計規劃與預算編列等作業，希望在最短時間內落實設置規劃，預計最快二〇三三年底營運。

都發局表示，市立醫院都計變更案目前於桃園市都委會審議中，預計今年底報內政部審議，待內政部都委會審議通過、都市計畫發布實施後，由衛生局辦理用地徵收作業。

鄰近捷運綠線中壢延伸線G29站

桃園市爭取已久的市立醫院有譜，桃園市議員舒翠玲表示，道路交通系統規劃一定要走在前面，停車空間、大眾運輸如何銜接也是一大問題；市議員段樹文說，市府宣布市立醫院明年會動工，請市府加速土地變更速度，避免市民期望落空，而市立醫院興建勢必影響周邊交通，應與醫院一起規劃評估，並要實地現勘。

交通局表示，市立醫院基地周邊都市計畫道路開闢，工務局預計今年底完成國有土地撥用，私有地取得作業預計二〇二七年九月完成，聯外道路將有城中快線快速道路、建德路至崁頂新闢道路、中山東路四段崁頂路至榮民南路拓寬至卅米，大眾運輸除了公車從八德市區往來霄裡，院址鄰近捷運綠線中壢延伸線G29站，通車後可服務民眾往來醫院的交通需求。

