為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    0403震損搬到光復又遇洪水 災民嘆一生心血全沖走

    2025/10/07 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復邱姓婦人遇到洪災，感嘆一生心血全被沖走。（記者王錦義攝）

    花蓮光復邱姓婦人遇到洪災，感嘆一生心血全被沖走。（記者王錦義攝）

    家住光復災區中正路與佛祖街一帶的邱姓災民，之前在花蓮市買的房子才過戶十天就遇到〇四〇三強震，今年又遇到堰塞湖潰流，望著空蕩蕩的房子大嘆：「過去賣小吃賺銅板錢，一塊一塊的累積才有的房產與生財器具，現在全部流掉，等於人生又要重新打拚」，真不知道要怎麼撐下去。

    邱姓婦人去年因為兒女北上花蓮市區求學，所以在學校附近買了一間小套房讓小孩不用遠距離通勤上學，不料才交屋十天就遇到大地震，社區大樓直接倒塌，「十天燒光二百多萬」，她在光復賣小吃廿幾年，一份不到五十元銅板價，一點一滴的累積起來在花蓮市區置產，沒想到大樓竟會倒塌。

    堰塞湖潰流當天邱姓婦人因颱風休息，下午看到新聞報導馬太鞍溪橋被沖走，才擔心會不會淹到市區，沒多久大水就衝破店門灌入，所有的生財器具全部泡水，才剛付完百萬貸款的新車也被沖走。

    對於中央加碼房屋修繕救助金廿萬，她說所有東西要重新來過，一定不夠用，光復是鄉下小地方，都是小本經營，一時間去哪找那麼多經濟跟資源來協助？期盼政府能提供更多實質協助，像冷藏設備、建材補助，對災民來說都很重要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播