0403震損搬到光復又遇洪水 災民嘆一生心血全沖走

花蓮光復邱姓婦人遇到洪災，感嘆一生心血全被沖走。（記者王錦義攝）

家住光復災區中正路與佛祖街一帶的邱姓災民，之前在花蓮市買的房子才過戶十天就遇到〇四〇三強震，今年又遇到堰塞湖潰流，望著空蕩蕩的房子大嘆：「過去賣小吃賺銅板錢，一塊一塊的累積才有的房產與生財器具，現在全部流掉，等於人生又要重新打拚」，真不知道要怎麼撐下去。

邱姓婦人去年因為兒女北上花蓮市區求學，所以在學校附近買了一間小套房讓小孩不用遠距離通勤上學，不料才交屋十天就遇到大地震，社區大樓直接倒塌，「十天燒光二百多萬」，她在光復賣小吃廿幾年，一份不到五十元銅板價，一點一滴的累積起來在花蓮市區置產，沒想到大樓竟會倒塌。

堰塞湖潰流當天邱姓婦人因颱風休息，下午看到新聞報導馬太鞍溪橋被沖走，才擔心會不會淹到市區，沒多久大水就衝破店門灌入，所有的生財器具全部泡水，才剛付完百萬貸款的新車也被沖走。

對於中央加碼房屋修繕救助金廿萬，她說所有東西要重新來過，一定不夠用，光復是鄉下小地方，都是小本經營，一時間去哪找那麼多經濟跟資源來協助？期盼政府能提供更多實質協助，像冷藏設備、建材補助，對災民來說都很重要。

