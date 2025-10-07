為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    受災卻領不到5萬慰問金 3村百人抗議縣府不公

    2025/10/07 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    未被劃入淹水保全戶的大全、大進、南富村，近百村民昨抗議縣府發放5萬元慰問金不公。（記者王錦義攝）

    未被劃入淹水保全戶的大全、大進、南富村，近百村民昨抗議縣府發放5萬元慰問金不公。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府三日起對光復受災戶發放五萬元慰問金，但發放依保全戶而非實際調查受災戶，導致有些受災戶領不到，沒受災的卻領到，而當初未劃入淹水保全戶的大全、大進、南富村認為發放不公，近百名村民昨到縣府前進指揮所抗議，縣府回應發放依據是照內政部公告的保全戶名單，遭村民嗆：「不要推給中央」。

    縣府稱依內政部公告名單

    花蓮縣府社會處長陳加富說，第一波發放標準以台大團隊匡列的紅色警戒區域範圍，及內政部廿一日公告的範圍為主，南富村就不在範圍內，大全、大進因為前進指揮所在這裡，受影響範圍的保全戶才有領取資格。災民認為因救災造成生活影響，也可以寫成陳情案，縣府受理後就會處理。

    村長嗆不要推給中央

    大進村長林正立說，慰問金發放到實際受災戶的手上，村民絕對不會有意見，但只是因為有列入保全戶，沒有受災也可以領，讓很多村民感到不公平；大進村位於救災指揮重地，每天被管制、卡車來來去去，還被堆置棄土，村民生活全部受到影響，既然沒受災的都可領，因救災而受災的大進村也應該可以領。

    大全村長林淑珍說，「幹麻推給中央，縣府就可以決定了啊！」縣府沒有對實際受災戶調查造冊，造成沒受災的也領到五萬元，才讓很多村民覺得不公平。

