30公里側溝僅清理6公里 中央協調所徵求全台清溝車支援

中央協調所急徵全台清溝車到光復支援。（記者王錦義攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流救災工作昨邁入第十四天，中央災害應變中心前進協調所指出，災區卅公里側溝將是近期復原重點項目，除籲請清溝超人幫忙，也徵求全台清溝車支援，可提供包括油料、住宿等補貼。

道路清淤達98％ 目標12日完成

協調所說明，災區家戶清淤已百分百完成（重災區除外），道路清淤約達九十八％，目標十二日完成，最難的卅公里側溝到前日累計約完成六公里，目標十八日讓水溝暢通。

協調所指出，受限空間，側溝清理上有一定難度，很多地方還須依賴人工，即使清溝車投入，每天也大概只能清淤廿到六十公尺不等，所以需要更多人力、機具加入。

提供業者油料、住宿等補貼

中秋連假已有許多鏟子超人變身清溝超人，深入街道巷弄協助清理水溝，但現有清溝車數量仍不足，急徵全台清溝車來支援。如果業者願意前往，協調所可提供包括油料、住宿等補貼，或是業者還有其他需求也可討論。協調所表示，一旦完成清溝、也代表災區復原工作可初步告一段落。

此外，馬太鞍溪已完成長二八六〇公尺、高五公尺的臨時土堤，十一日前會再加固，可因應廿四小時累積兩百毫米內的雨量。

針對重災區是否遷村議題，災民們認為「這不是零與一」的問題，林先生說，遷村涉及很多層面，包括在地居民情感、經濟的依靠，要遷村還是原地重建，都需要更多完整的資訊來評估，且配套很重要，還是要在安全的前提下討論。

前進協調所總協調官季連成認為，遷村問題太複雜，以高雄大林蒲遷村（受空污與氣爆意外影響）為例，談了廿年還沒遷好，且不是災民都贊成，事後再帶回中央討論。

