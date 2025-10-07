淤泥高達2公尺 佛祖街災民感謝超人挖出老家

鏟子超人變身為協助製作防颱沙包的沙包超人。（記者王錦義攝）

昨天是中秋節連假最後一天，台鐵光復車站與街道上，一早就出現許多超人身影，繼續深入災區各角落挖土挖水溝，用實際行動陪伴光復鄉親過中秋。台鐵公司統計，截至昨晚八時，三天來光復車站進出高達十二．五萬人次，並創下十二天累計湧入卅五．七萬人次新紀錄，超越該站去年一整年運量。

數萬超人陪光復鄉親過中秋

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月廿三日潰流，導致光復鄉嚴重受災，隔天，來自全國各地民眾自發性到災區協助恢復家園，鏟子、機具、義煮、物資、清溝、沙包等各種超人紛紛出動，期間還碰上教師節、中秋節等連續假期，據統計，教師節連假三天約有十二．二萬人次進出光復站，而中秋連假首日更是創下五．一二萬人次歷史新高，五日約四萬五九六三人次，昨天截至晚間八點也仍有二萬八千多人次。

靠近光復堤防的佛祖街尾，泥沙淤積高達二米成為重災區，上千名鏟子超人、國軍與重機具連日來協力清理，林姓災民說，家族從日治時代就住在這裡，老家被泥沙淹沒只剩下屋頂露出，感謝來自於全台各地的志工跟工程人員協助，災害剛發生時孤立無援，秋節連假看到上千名志工到達，老家總算被挖出，心中百感交集。

台鐵簡化光復站進站流程

台鐵副總經理劉雙火表示，因應救災志工搭乘需求，台鐵加開列次、安排列車增停或延駛光復站，並開放新自強號站票；光復站為讓人流別塞車，也簡化進站流程，閘門全開改發乘車證明單，讓旅客下站再補票。

原民會擴大部落關懷小組規模

另外，原民會部落關懷小組進駐花蓮光復鄉，昨日開始再加派人力，擴大部落關懷小組規模，針對光復鄉大華村等七村，採一村一關懷小組，每天進駐部落，全面蒐集災民需求，提供到府關懷、傷亡慰問、臨時工申請、福利救助宣導、清查家屋毀損等服務；原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，原民會高度重視族人各項重建復原需求，以實際行動與族人站在一起，持續推動家園重建，協助災民們早日回歸日常生活。

