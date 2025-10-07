堰塞湖紅色警戒 季連成要縣府提撤離計畫／總統提出的4要件達成後 中央才會考量降低警戒程度

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒解除4要件

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，堰塞湖仍維持紅色警戒，總統前天視察提出解除紅色警戒有四個要件，其中一個是撤離計畫，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成昨表示，已請花蓮縣府提出，中央會由內政部開會討論。

目前水量585噸 約潰流前6.4％

花蓮縣政府昨表示，撤離計畫已與內政部及國防部研擬中，主要是撤離計畫所需大部分人力和裝備，必須由中央支援，計畫愈完備對光復鄉民愈有保障。

請繼續往下閱讀...

季連成說，目前堰塞湖水量為潰流前的六．四％、約五百八十五萬噸，要解除紅色警戒須有四個要件，四個要件達成後，中央才會考量降低警戒程度。

判斷水流水壓衝擊、堤防加固防護

他說，首先要判斷堰塞湖的水流水壓是否會造成衝擊？其次是兩千八百多公尺堤防完成修復及加固、有三層防護，最後一層防護土堤表面鋪有鋼網與水泥漿固化；第三是疏浚，目前已挖出廿萬到卅萬立方公尺淤泥，將持續挖到安全程度為止；最後就是撤離計畫，已請花蓮縣府提出撤離計畫，中央會由內政部長召開會議討論，做為是否解除紅色警戒的評估參考。

疏浚淤泥持續挖到安全程度為止

土石流黃、紅警戒，是地方政府進行疏散避難的重要依據。黃色警戒發布時，地方政府應進行疏散避難勸告；紅色警戒則應進行疏散避難勸告或強制其撤離並作適當安置。林保署於九月廿二日上午對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，隔日潰流，造成十八死六失蹤，目前救難人員仍持續搜救。

在強制撤離範圍內竟有十多人罹難，引發外界對撤離執行不力的批評，其中「垂直避難」措施更成為爭議焦點；花蓮縣府表示，內政部要求垂直避難、可在二樓以上就近避難的說法，讓很多人自認家中夠安全，導致無法強迫撤離。

垂直避難需先確認居家穩固安全

內政部則強調，垂直避難並非新創，且已一再強調需先確認居家穩固安全（如鋼筋混凝土）、有二樓以上，又不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

消防署說明，在聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中，分別都有採取收容安置、依親與垂直避難等三種措施。當時花蓮縣府接收到疏散撤離一八三七戶資料後就應執行，若縣府有需要資源，中央會依照需求協助。

中央協調所總協調官季連成說明，堰塞湖紅色警戒降低有4要件，其中的撤離計畫已請花蓮縣府提出。（記者王榮祥攝）

