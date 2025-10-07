身障學員打掃板橋花市 傳遭霸凌

新北市智障者家長協會承攬板橋花市環境清潔工作，傳出身心障礙學員疑遭攤商霸凌。 （記者賴筱桐攝）

新北市智障者家長協會與板橋區公所簽約，承攬板橋花市的環境清潔工作，日前有身心障礙學員控訴，遭一名徐姓女攤商辱罵、打屁股，但徐女否認打罵，而是口頭提醒工作內容，可能手不小心碰到學員身體引起誤會；板橋區公所表示，必要時將啟動調查，維護身心障礙者工作權益。

攤商否認打罵 公所允必要時啟動調查

新北市智障者家長協會總幹事林秀英說，公所預算只給一．五名人力配置，目前協會採排班制、編制四人，以身心障礙學員為主力，視情況搭配一名老師或全職人員，孩子們平日認真工作，薪資報酬是其次，最重要的是讓身障學員有一處維持體能及實現自立生活的場域。

林秀英說，徐姓女攤商歧視身心障礙學員沒有反抗能力，經常暴力對待，除了辱罵，日前竟動手打一名女學員屁股，她與徐女對質，對方坦承有打人動作，過程皆錄影存證，事後徐女放話威脅，找議員陳情，分明是「惡人先告狀」，她希望維護學員的工作權與人身安全，不再遭受歧視和傷害。

徐姓攤商回應，協會假日沒有老師帶領，她擔心身心障礙學員掃不乾淨，好意口頭提醒工作內容，沒有辱罵；針對打人的指控，她辯稱只是手輕輕地「撥一下」，卻被誤會是打，她感到莫名其妙、很委屈。

板橋區公所經建課長黃明德表示，若身心障礙學員遭受言語或肢體暴力等不合理對待，現場設置監視錄影系統，必要時將啟動調查，釐清是否涉及職場霸凌，依據使用場地契約，如果攤商違反規定，公所最重可和攤商解約。

