全真瑜珈倒閉 新北助教練、員工爭取積欠工資

連鎖健身房「全真瑜珈」無預警倒閉，造成全台數萬名會員與教練權益受損，新北市勞工局表示，全真瑜珈在新北市有中和館及汐止館，呼籲教練與員工主動向勞工局申請，安排勞資爭議調解，以便爭取積欠工資、資遣費墊償等，如有再就業或失業給付申請需求，新北市各就業服務站可提供協助。

薪資、資遣費、退休金 由地方政府處理

勞工局指出，全真瑜珈積欠數萬名會員費用，已由運動部、行政院消保會及地方政府積極介入；積欠教練與勞工的薪資、資遣費、勞工退休金部分，勞動部也責成各地方政府積極處理。

籲員工維護自身權益 主動致電勞工局

勞工局說明，今年八月全真瑜珈延遲給付工資，新北市勞動檢查處開罰四萬元，目前接獲一起勞工提出勞資爭議調解，由於中和館、汐止館均處於關閉狀態，勞保投保名單無從辨識誰屬於新北市員工，將透過已申請爭議調解的員工協助通知，呼籲在新北市場館任職的員工主動致電勞工局：（〇二）二九六〇三四五六分機六五二八。

一名健身教練Canon說，全真瑜珈營運困難早有跡象，今年起場館陸續出現經營亂象，包括設施損壞沒人修、物品缺少沒補齊，八月教練薪資延遲發放，原本先發七成，後來三成有補上，但九月份一萬四千元薪水遲遲沒下文，櫃台員工因為沒領到工資，索性集體罷工、不開門營業。

Canon表示，全真瑜珈的正式員工求償較無問題，會員也有履約保證，但許多老師和他一樣適用承攬契約，未投保勞保，恐求償無門。目前教練和員工擬分成二大途徑自救，包括提出集體訴訟和個人申請支付命令，他認為不樂觀，畢竟公司已是空殼，台灣執行長充其量是人頭，若申請代償行不通，最終只能自認倒楣。

