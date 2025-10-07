新北20條毛寶貝旅遊路線 票選拿好禮

新店碧潭是毛寶貝旅遊路線之一。 （動保處提供）

新北市動物保護防疫處推出友善店家推薦地圖、名單及「毛寶貝旅遊路線票選活動」，公開近千家寵物友善店家，並規劃廿條寵物旅遊路線，即日起至十一月十日填寫表單，可參加抽獎拿好禮，投票結果十一月廿九日「毛寶貝耶誕趴」公布。

動保處長楊淑方指出，此次調查涵蓋餐廳、咖啡館、商店與文創空間，除了是否開放寵物入內，也納入飲水補給、專屬休息區、環境清潔及友善標示等指標，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登在動保處網站。

請繼續往下閱讀...

另外，許多民眾會帶毛寶貝一起旅遊，市府加碼推出廿條寵物旅遊路線，橫跨海、山、城、河、林五大主題，包含一日遊、二日遊及公車、自駕、遊覽車包團等多種選擇，即日起至十一月十日填寫表單，即可參加抽獎，需填寫飼主基本資料及寵物晶片，獎品包含寵物推車、住宿券、寵物用品等，並將抽出十名飼主與毛寶貝免費參加「冠軍實走團」，實地暢遊票選冠軍路線，結果將於十一月廿九日「毛寶貝耶誕趴」公布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法