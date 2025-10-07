假日友善寵物公車 新北推10路線

新北市推動「假日友善寵物公車」，方便飼主攜寵出行。（記者羅國嘉攝）

毛小孩免裝籠 議員籲增班次、新路線 市府允若有新設園區會擴大服務

新北市登記犬貓數量逾卅三萬隻，市府推動「假日友善寵物公車」，方便飼主帶毛小孩出遊，目前有十路線公車投入服務，但市議員戴瑋姍認為數量不足，建議在既有路線增開假日班次，並規劃通往寵物公園的新路線；交通局運輸管理科長林詩欽回應，未來若有新設園區，將持續擴大服務。

車頭LED燈 顯示寵物友善字樣

目前新北友善寵物公車涵蓋二四三、七〇七、八四五、八五九、八九五、綠二右、綠二左、八六二及八六三線、藍十五線等十路線公車，車頭上方LED燈會顯示寵物友善字樣，發車時間固定，飼主只要在指定時間帶毛小孩到公車站牌等候，就能前往寵物公園等活動區。

戴瑋姍指出，隨著飼養毛小孩的市民增加，帶寵物出門的需求愈來愈高，但目前寵物友善公車數量不足，使用效益有限、政策美意大打折扣。她建議在既有路線加開假日班次，並開發通往公園或寵物公園的新路線，增加選擇與密集度，提升市民使用意願，推動新北成為動物友善城市。

飼主憂大狗在車上會攻擊溫馴犬

養狗的高姓飼主說，寵物友善公車應該有明顯標示，例如捷運跑馬燈顯示腳掌圖案，避免不守規矩的乘客影響安全，他養的是大型犬，公車空間狹小且狗容易暈車，也擔心其他狗主動攻擊溫馴的狗，因此搭乘意願不高。

寵物平日搭車 仍須置於籠中

林詩欽表示，目前僅於假日開放友善寵物公車，平日仍須顧及一般通勤乘客需求，因此暫無規劃。依照運送契約規範，除了導盲犬外，一般寵物在平日搭車須置於寵物籠中，以兼顧其他乘客感受；假日推出寵物免裝籠服務，方便飼主與毛孩一同搭車，前往寵物公園或活動場域，已規劃部分路線行經寵物公園，若未來有新設園區，也會擴大納入友善寵物公車服務。

外界關心若遇到乘客飼養的毛小孩在車上隨地便溺卻未清理，能否拒絕載運？林詩欽回應，業者有權拒載，但目前相關規範並無罰責，至今尚未遇過類似情況，呼籲飼主應負責清潔，維護乘車品質。

動保處長楊淑方說明，新北依據各區人口數、寵物數及需求規劃，目前寵物公園有廿二座，多數在河濱地區。另外，高灘地工程管理處規劃三座，分別在「樹林區山佳河濱公園整體環境營造工程」、「八里文化公園」及「三鶯寵物公園」，預計今年完成設計，後續視年度預算研議招標期程。

