為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復鄉流動廁所全蹲式 長輩不便

    2025/10/07 05:30 記者花孟璟、王榮祥、王錦義、黃政嘉／綜合報導
    光復鄉兩百座流動廁所都是蹲式，讓部分長者不太方便，協調所緊急找來十二組坐式流動廁所，昨天、今天會陸續配置災區，圖為光復車站前流動廁所。（記者王榮祥攝）

    光復鄉兩百座流動廁所都是蹲式，讓部分長者不太方便，協調所緊急找來十二組坐式流動廁所，昨天、今天會陸續配置災區，圖為光復車站前流動廁所。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉遭泥流入侵，許多家戶污水管線和化糞池陷入泥中，馬桶無法使用，環境部徵調流動廁所配置災區，但災民反映，現有兩百處流動廁所都是蹲式，造成長輩不便；中央協調所指出，經調查東部沒有坐式流動廁所，已緊急從西部調來十二座。

    緊急從西部調來12座

    有鄉親反映，所有流動廁所都是蹲式，讓部分習慣坐或只能坐的長輩很困擾。

    協調所說明，經調查宜蘭、花蓮跟台東，皆無坐式流動廁所，已向西部緊急徵調，昨下午先到六座，其中兩座優先設在佛祖街，今天還有六座，總共十二座，將適度配置災區。

    光復鄉大平村一處水溝發生農藥淤積，造成民眾不適送醫，中央協調所表示，初判疑因農民儲存農藥災害期間破損溢出，已委請專家到場處理，進行擴散預防措施。

    另外，國立台北大學透過網路社群、畢業校友串連，災害後一週期間號召逾六十位學生及校友前進災區，協助物資發放、環境清理與居民陪伴等工作。校友林祈聖說，盼讓災民知道「他們並非孤單面對苦難跟挑戰」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播