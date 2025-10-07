光復鄉流動廁所全蹲式 長輩不便

光復鄉兩百座流動廁所都是蹲式，讓部分長者不太方便，協調所緊急找來十二組坐式流動廁所，昨天、今天會陸續配置災區，圖為光復車站前流動廁所。（記者王榮祥攝）

花蓮縣光復鄉遭泥流入侵，許多家戶污水管線和化糞池陷入泥中，馬桶無法使用，環境部徵調流動廁所配置災區，但災民反映，現有兩百處流動廁所都是蹲式，造成長輩不便；中央協調所指出，經調查東部沒有坐式流動廁所，已緊急從西部調來十二座。

緊急從西部調來12座

有鄉親反映，所有流動廁所都是蹲式，讓部分習慣坐或只能坐的長輩很困擾。

協調所說明，經調查宜蘭、花蓮跟台東，皆無坐式流動廁所，已向西部緊急徵調，昨下午先到六座，其中兩座優先設在佛祖街，今天還有六座，總共十二座，將適度配置災區。

光復鄉大平村一處水溝發生農藥淤積，造成民眾不適送醫，中央協調所表示，初判疑因農民儲存農藥災害期間破損溢出，已委請專家到場處理，進行擴散預防措施。

另外，國立台北大學透過網路社群、畢業校友串連，災害後一週期間號召逾六十位學生及校友前進災區，協助物資發放、環境清理與居民陪伴等工作。校友林祈聖說，盼讓災民知道「他們並非孤單面對苦難跟挑戰」。

