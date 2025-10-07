北市參與式預算10年 結案率84％

台北市參與式預算提案系統平台在前市長柯文哲任內推動，從二〇一六至今已滿十年。根據民政局統計，經提案、投票通過後，至今共計錄案五百五十八案，已結案共計四百七十三案，結案率達八十四％。這次政大西側門的紅綠燈設置，就是透過參與式預算平台推行成功，並於上週架設完成。

主要提案社區文化發展、交通建設與環境改善等

平台運作需先由民眾先提出案件，再由區公所召開住民大會，接著會有兩階段的提案審議工作坊，檢視公共性、適法性以及預算可行性。接著，需經過提案票選，達各區可投票人口數百分之一才可由機關預算評估、由市府編列預算並交由單位執行。近幾年，民眾提出案件主要與社區文化發展，如認識鄰里、青銀共創文創及活化社區參與等。另外還有交通建設，包含提升住民安全便利的生活環境，也重新檢討捷運站周邊交通問題，還有生活休閒環境改善，像是公園品質提升、遊樂區增加燈光造景、健康步道等。

政大學生暨學生議員游博安說，最初會接觸參與式預算平台，是因為朋友二〇二三年底邀約，成功在中正區推動交通相關議題「您行我也行」，內容包含無障礙人行道以及人本交通為主的構想。

游博安指出，約在二〇二四年九至十月，中正區的計畫告一段落，游博安開始思考，「是否可以將這個參與式民主的模式，複製並應用到學校？」因此與學生會同學以及政大校內交通社團組成小組，向政府反映民眾心聲。

民政局表示，台北市政府秉持「開放政府、全民參與」的施政理念，開放公民參與，讓公民成為政府的一部分，共同參與市政推動。

