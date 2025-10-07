學生提參與式預算 政大西側門設紅綠燈

政大西側門被視為危險路段，政大學生組「指南路交通改善小組」，主動到台北市參與式預算平台提案，爭取到架設紅綠燈。（記者蔡愷恆攝）

位於台北市文山區指南路二段的政大正門與西側門廿餘年來都被視為危險路段，根據內政部今年六月公布「民眾票選全台優先改善路段」，指南路二段位居全國第二。但長期以來，即便民意代表現場會勘都無法改善，今年政大學生議員游博安召集組成「指南路交通改善小組」，主動到台北市參與式預算平台提案，歷經半年宣傳投票成案，爭取到增設一處紅綠燈，與進行人行道拓寬，上月底紅綠燈終於架設完成。

被視為危險路段20多年 民代也無法改善

根據交通部今年一到六月統計數據，指南路二段交通事故共十一起。記者長期觀察，主因是人車互不相讓。政大西側門有「政大」公車站牌，但指南路道路狹窄，當公車停靠上下車時，過馬路的學生與居民經常會被公車視線擋住，看不見後方來車，甚至常與汽機車擦身而過，險釀意外，記者曾目睹去購買晚餐的學生差點被機車撞上。

二〇二二年，政大學生會與台北市議員苗博雅、趙怡翔、前立委王婉諭等人，曾積極接受學生陳情並會勘要求市府改善，但市府以法規限制未達一定肇事事故數量、里長不支持為由，拒絕改善。

學生自組交改小組 提參與式預算成案

「不然學生來試試看！」當時在學生會的游博安決定集結學生會議員，及政大交通運輸研究社社員，組成「指南路交通改善小組」，今年一月中旬投遞提案至台北市政府參與式預算平台，訴求架設紅綠燈、拓寬人行道等，經過學生、當地居民和市府多次討論，提案通過。但還需達該區可投票人口數之百分之一門檻，因此小組成員五月時還在西側門擔任「人肉導護」，站在路段指揮經過的車輛以及穿越馬路的學生，同時在背上貼QR Code增加曝光、讓民眾掃描投票。

游博安說，現在參與式預算內容全部完成，就等台電本月通電使用，雖然過程要不斷與民眾溝通，但這就是民主精神。

