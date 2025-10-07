雙城論壇延期 議員要求蔣萬安完整說明

台北、上海「雙城論壇」原定九月廿五日至廿七日於上海舉行，但因預定要簽的兩個合作備忘錄（MOU）內容尚未確定而延期，中央與地方唇槍舌劍，市長蔣萬安僅說市府評估事緩則圓，故不在九月舉辦，外傳可能延至總質詢後，改由副市長林奕華帶隊；民進黨議員簡舒培、許淑華表示，八日開議後，蔣須完整說明舉辦與否及時間、延後理由，同時為何只能跟上海交流，如想角逐大位就應拉高格局，另開國際論壇擴大交流範圍。

建議拉高格局 舉辦國際論壇

簡舒培指出，今年市府突然宣布暫緩，坐實舉辦與否掌控在中方手中的可能性，蔣不願配合中國演出、像是前市長柯文哲語出「兩岸一家親」，中國不滿意便不給臉，否則現今MOU、簽證皆已無問題，台北市如有主控權應可辦理，為何不敢辦？論壇也才三天，應不致影響市政進行，倘若最終蔣不去改由林奕華帶隊，將使象徵意義大於實質意義。

許淑華認為，蔣萬安若真如外傳所言不去雙城論壇，估是考量政治性風險，不論是誰去，未來要思考的是雙城論壇是否需要調整，為何只能跟上海交流？蘇州、杭州等城市不行嗎？或是透過國際論壇與各國城市交流，進而締結姊妹市、簽署MOU，蔣要是真想爭取大位，何必沿用、侷限在前市長郝龍斌任內啟動的雙城論壇，「我們現在是要跟國際交朋友！」視野格局應拉得更高。

議員︰蔣恐被貼上「急著去朝貢」標籤

議員曾獻瑩說，雙城論壇有其不可取代性，市府每年也都會出國考察交流，MOU是雙邊基於互信而簽署，受限中央干擾可能施展不開，同時涉及中央、地方權責界線不清，尤其中央由民進黨執政、台北市是國民黨執政，以及兩岸關係緊張、大罷免，加深溝通成本，影響論壇舉辦的進展，適逢審查預算會期，蔣萬安去的話恐被貼上「急著去大陸朝貢」的標籤，但又不能讓雙城論壇在他手中斷掉，改派林奕華應是權衡之下的為難決定。

