北市議會明開議 聚焦輝達總部卡關

台北市議會明天開議，藍綠白議員磨刀霍霍，熱門時事輝達總部落腳卡關、公館圓環與北士科、台智光、京華城案調查後續，料將成為攻防重點，尤其交保中的前民眾黨主席柯文哲涉及多項爭議，加上正值前市長郝龍斌參選國民黨主席，以及攸關明年市長選舉，現任蔣萬安力拚連任、在公館圓環議題上砲火猛烈的戰將議員苗博雅被列入綠營名單，還有被視作圓環拆除幕後功臣的副市長李四川，會否趁勢回歸老東家參選新北市長，與民眾黨主席黃國昌打對台，無不牽動藍白合作與雙北政治版圖。

北士科、台智光、京華城案受關注

這次定期大會訂於十月八日至十二月廿六日，蔣萬安將報告明年度市府施政計畫、總預算案編列經過，以及進行市政總質詢。國民黨議員秦慧珠表示，此會期應會聚焦在輝達進駐北士科的時事題，新光人壽與輝達的合作意向書九月底到期，市府應要祭出大破大立的方法，建議中央和地方專案處理，不要墨守跟新壽簽署的契約，讓新壽在市府、輝達頭上牟取暴利。

公館圓環車流二週觀察 檢視蔣承諾

另，多名藍綠議員認為，先前市議會為了北士科、台智光、京華城案組專案調查，也要監督後續市府執行進度，以及蔣萬安日前說公館圓環改成正交路口後，車流狀況需要二週時間觀察，時間正好落在開議期間，確認蔣有無兌現承諾。台北市目前較大的問題仍在交通面向，除了公館圓環之外，內科塞車也尚待解決，還有市民廣場整建封閉改成大廣場，也會造成另一波塞車。

民進黨議員許淑華指出，有疑慮的市政爭議案件本應調查追蹤，蔣萬安上任後，因要藍白合，動作不敢太大，除非像京華城案，監察院也在糾正，才不得不有所作為，否則蔣去動柯案，民眾黨一定會跳腳，倘若明年選舉蔣也要幫白營站台，國民黨議員該如何是好？屆時票該如何分？可能會產生競合關係，所以新的會期，預估會有很多政治攻防手段去布局。

柯文哲涉多項爭議 蔣動作不敢太大

對於苗博雅被列入民進黨的台北市長人選名單，她樂觀其成，台北市這一局不好打，也不一定要自己黨內的人出線，但可有合作關係，至少要讓民進黨的席次維持或增加，重點在於民進黨推派的人選，必須要能創造話題及製造火花、有挑動北北基桃選戰的能力。

民眾黨議員陳宥丞直言，從其他議員關注的議題來看，多與柯文哲任內有關並延續討論，如果是監督市政，便尊重議員權責，但若是用於政治炒作，恐是「圍魏救趙」，而且「要愛萬安，就不要害他」，畢竟蔣當市長已三年多，如今再用柯文哲的案件去作擋箭牌，並不是在幫蔣。

