    首頁 > 生活

    台灣設計展 鹿港展區搶先體驗

    2025/10/06 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣設計展鹿港展區搶先亮相，「文化行」打造多重感官享受。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展首度在彰化舉辦，將從十月十日展到廿六日，彰化縣鹿港展區搶先在中秋連假亮相，昨天民眾參觀都大呼過癮。彰化縣政府表示，試營運還有今天，民眾可以把握機會前往。

    縣長王惠美昨天為鹿港展區亞太渡假村的「文化行」揭開序幕，把傳統音樂與當代音樂結合，透過「殿氣現場」不同視角來回望家鄉，讓設計不只是設計，音樂不只是音樂，而是設計、音樂與表演藝術揉合而成的全新演繹，把鹿港文化元素，加入聲音以數位方式來呈現，打造多重感官的沉浸體驗。

    昨天上場的是音樂人林強，正式開展期間，將有廿三場現場樂團與DJ演出，包括林強、李俐錦、台青蕉樂團、裝咖人與曾立馨等。

    王惠美指出，鹿港展區共有三個主題展館，分別為「文化行」、「平安行」與「圓夢行」，「平安行」以鹿港日常出發、「圓夢行」則以交通、建設與生活設施為主題。另有加碼「潮派鹿港音樂祭」，歡迎到鹿港免費欣賞盧廣仲、玖壹壹演出。盧廣仲將於十二日晚間九點在鹿港體育場登台，玖壹壹則是十一日晚間九點在鹿港演出，同步有免費接駁專車可搭乘到彰化火車站。

