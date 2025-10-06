為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投茶博「一心二夜」 中興大操場嗨唱

    2025/10/06 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    中興大操場「一心二夜—音浪之夜」演唱會，P!SCO的歌迷在台下熱情相挺。（南投縣府提供）

    南投世界茶業博覽會昨日下午在中興新村親情公園有客家草地音樂會，金曲歌王羅文裕等多位客家歌手到場表演；晚間則在中興大操場舉辦「一心二夜—音浪之夜」演唱會，P!SCO、韋禮安、美秀集團接力演出，最後由人氣樂團「玖壹壹」壓軸，現場尖叫聲不斷，氣氛嗨到最高點。

    持續九天的南投茶博會，昨日進入第二天，南投縣府下午在中興新村親情公園舉辦客家草地音樂會，各鄉鎮客家協會及社區都到場同樂，金曲歌王羅文裕、客語歌手吉娜罐子、客家妹妹魏如昀等人輪番演唱。縣長許淑華也到場與現場客家鄉親合唱「十八姑娘一朵花」與「客家本色」兩首經典客家歌曲。

    昨晚在中興大操場則舉辦第二場「一心二夜—音浪之夜」演唱會，吸引非常多的年輕歌迷前來，其中有很多是P!SCO的忠實粉絲，還穿上專屬的粉絲服裝來力挺，而韋禮安、美秀集團也演唱多首歌迷熟悉的歌曲，很多人在台下跟著唱。

    演唱會由玖壹壹壓軸，上台前主持人宣布現場觀眾已達七萬人，玖壹壹現場演唱多首經典歌曲，中間穿插送海報，引起台下騷動，尖叫聲不斷，因歌迷太熱情，最後還加唱安可曲，全場觀眾嗨翻。

    「玖壹壹」壓軸演出，魅力無法擋，吸引六、七萬名歌迷前來。（南投縣府提供）

