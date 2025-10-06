台中雙百貨連假交通疏導 警封2行穿道惹怨

惠中路、市政北七路路口兩條行人穿越道，假日禁止行人通行，挨批擾民。（記者許國楨攝）

惠中路、市政北七路口 違者罰500元 警方︰協助指引 尚無開罰

新光三越台中店歷經二二六天復業，加上大遠百週年慶，湧現逛街人潮及車流，市警局第六分局為有效管制周邊交通，十月四日起於惠中路、市政北七路路口的兩條行人穿越道，假日「禁止行人通行」，違者罰五百元；中秋連假不少民眾行經卻遇「此路不通」，民眾錯愕批評擾民，「行人穿越道行人不能穿越，乾脆廢掉好了」。

月底前假日 禁止行人通行

全台百貨店王新光三越台中店上月底復業，加上一旁大遠百週年慶，第六分局觀察到九二八教師節連假交通疏導情況，發現市政北七路北側人行道（惠中路大遠百停車場入口之間），行人、汽車交織情形嚴重，為維護行人安全，宣布十月底前的假日期間，惠中路、市政北七路口，西側及北側兩條行人穿越道禁止通行。

民怨多繞一大圈 根本擾民

這幾天中秋連假不少民眾行經，赫見市政北七路與惠中路口出現警示牌，寫著「行人請直行至下個路口過馬路，違者告發」，警方除設置警示牌外，還有多名警員與義交在場協助疏導，但不少民眾走到市政北七路北側路口後，被員警攔下要求必須走到下個斑馬線才能穿越市政北七路，民眾怨聲連連，明明差幾公尺就能過馬路，卻要多走一大圈；還有人帶著一家老小走到路口才被通知，要繞到下一處過馬路，民眾抱怨根本擾民，人潮與車流相遇，應該管制車流讓行人優先，結果竟是「禁止行人走行人穿越道」。

第六分局指出，因現場有員警協助指引行進方向，迄今未開罰行人，後續連續假期多，籲民眾配合；另會視車流回堵狀況，祭出「斷流」措施，禁止車輛排等進百貨停車場的禁排令。

台中市警方在惠中路、市政北七路路口祭出「斷流」禁排令。（記者許國楨攝）

