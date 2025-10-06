台中影像辨識車格建置牛步 議員批畫大餅

台中市推動低位影像辨識停車格建置，至今僅啟用二九六格，市議員黃守達質疑市府建置延宕又畫大餅。（市府提供）

黃守達︰費時近2年只完成777格 啟用296格 交通局︰持續努力推進

台中市推動智慧化停車，設置影像辨識智慧車格，首波已於九月初啟用二九六格，推動無紙化停車，但台中市議員黃守達質疑影像辨識車格建置期程延宕，原本稱去年底完成九〇七格，今年三月更號稱到年底要建置一千七百格，結果費時近兩年，迄今只完成七七七格，智慧停車格數一再「畫大餅」，卻一再跳票；交通局長葉昭甫指出，分區漸進調整，持續努力建置中。

進度延遲 卻一再增加數量期程

黃守達指出，交通局推動智慧化停車，其中設置影像辨識車格推動停車無紙化，但相關建置進度不斷延遲，影像辨識車格設置目標也一再下修，市府去年一月與廠商簽約，宣布到去年底要設置九〇七格，但在去年十月的市政會議報告中，將設置目標改成八九六格，結果最近在議會大會進行相關專案報告，曝光費時近兩年，迄今只完成七七七格，連去年的標準都沒達到。

今年3月宣布年底要完成1700格

黃守達指出，不僅設置進度慢，啟用進度也是一拖再拖，到今年九月八日才啟用二九六格，預計年底前還要啟用二九〇格，就算達成，年底前也僅啟用五八六格，但交通局在今年三月又發布新聞宣布今年底前要完成一千七百格的影像辨識車格，交通局與業者簽約至今已逾一年半，明明設置進度延遲，卻又在設置數量上「畫大餅」，質疑企圖掩飾實際推動進度與目標嚴重落差的事實。

葉昭甫︰確保系統穩定 加速設置

葉昭甫指出，因台中市啟用全國僅見的低位影像辨識（AVI）設備，須確保設備上線及校正、實測可靠度等，目前分區設置中，九月八日起在台中國家歌劇院附近先推動二九六格影像辨識車格上線，視停車辨識可靠度結果以利後續加速建置；目前該區段啟用影像辨識後，停車車號正確率達九十九．八％，時間正確率達百分之百，顯示系統穩定，後續努力依期程建置；但他強調，智慧停車設置期間民眾停車服務效能不會受影響。

