    東石海之夏 今晚施放逾1.8萬發煙火

    2025/10/06 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    視野遼闊的「大船入港觀景台」可以一覽全場煙火。（記者蔡宗勳攝）

    今天中秋節，「二〇二五東石海之夏」迎來最後一天活動，東石漁人碼頭海上高空煙火秀將於晚上七點施放，縣府推薦三大觀賞熱點，包括氣氛浪漫的「舞風草坪」、邊吃美食邊看煙火的「常鱻廊道」及視野遼闊的「大船入港觀景台」，由於去年湧入大批人潮，建議民眾提前到場卡位。

    為維護車流順暢，朴子警分局將在東石漁人碼頭周邊彈性實施交通疏導管制措施，請用路人注意彩霞大道沿線兩側均禁止停車，觀海三路至黎明七路（船屋區前）路段嚴禁停車及設攤，並提醒碼頭區停車位規劃有限，建議民眾於外圍尋覓適當處所停車。

    縣長翁章梁說，今天活動包括適合親子觀賞的壓軸表演「恐龍大鬧馬戲團」，及令人期待的海上高空煙火秀，將施放逾一萬八千發煙火，長達十二分鐘；活動現場設置「小火柴市集」、「愛嘉小店家」及「常鱻廊道」，匯集在地及特色美食，邀請民眾來感受音樂、海風、美食與海上煙火秀的魅力。

    攝影人士表示，網寮、白水湖漁港等地也是適合觀賞海上煙火秀的地點，尤其是煙火映射海上蚵棚景象，別有一番意境。

