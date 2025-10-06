嘉市火災熱區消防栓 審計室促強化設置

嘉市審計室促嘉市消防局檢討消防栓設置。（記者丁偉杰攝）

竹圍等5個里密度低於全市平均值 消防局：整體量能 足夠救火需求

嘉義市審計室報告指出，嘉市消防栓設置尚未依人口密度或火災發生頻率進行檢視，火災發生熱點的里別消防栓密度低於全市平均值，也有部分木構造房屋建築群、未登記工廠等高風險地區周圍無消防栓設置，潛藏救災風險，要求消防局強化部署，提升火災搶救效能。

請繼續往下閱讀...

消防局回應，截至今年八月底止，全市列管消防水源計地上式及地下式消防栓共一八九二支、蓄水池三八八處、游泳池十四處及其他消防水源十六處；整體消防栓設置密度已屬全國前段水準，僅次台北市，足有效支援全市火警搶救需求。

協同運作 確保火場水源穩定供應

消防局表示，同一區域設置過多的消防栓，考量自來水管線配置，若同一火場有多輛消防車需同時使用相鄰消防栓，易發生「水源共撞」情形。火警現場搶救作業採「車組作戰模式」，以攻擊車與水源車相互配合進行滅火，透過「移動水槽戰術」與車組協同運作模式，可兼顧「水源共撞」之搶救限制，確保火場水源持續穩定供應，保障救災行動安全與效率。

惟審計室調查，嘉市人口數廿六萬餘人，平均每千人擁有消防栓七．二四支，其中人口密度前五名的里別，除培元里外，其餘四里均低於全市平均值。最近五年（二〇二〇至二〇二四年）火災發生熱點里別統計，竹圍里等五個里的消防栓設置密度低於全市平均值。

高風險區未設消防栓 防護漏洞

木構造房屋建築群方面，仍有未被任一消防栓防護區域覆蓋者，主要分布盧厝、鹿寮、北新、圳頭、後庄、港坪里；五十五間尚在營運的特定工廠及臨時工廠等高風險地區周圍無消防栓設置，形成防護漏洞。

消防局強調，為持續強化消防水源，每年均與自來水公司共同編列經費，逐年於轄內偏遠地區、救援不易區域及人口密度較高地段增設消防栓，提升水源布建完整度，並加強與水公司協調，儘速修復損壞消防栓，依照期限完成複查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法