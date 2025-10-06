114名工藝師獻藝 「五湖四海宴」北港登場

集結114名工藝師作品的五湖四海宴，在北港南陽國小活動中心登場。（記者李文德攝）

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會舉辦的「五湖四海宴」工藝展，集結一一四名工藝師作品，有德國遊客慕名而來。協會總幹事蔡享潤指出，今年更國際化，有馬來西亞藝師參展，展覽至今日，盼讓民眾看見工藝的文化底蘊。

德遊客慕名參觀 馬來西亞藝師參展

工藝展在北港南陽國小活動中心展出，蔡享潤說，集結木、石雕刻、粧佛、紙雕、藝閣等工藝師作品，以宴席方式擺出一〇八桌讓國人大飽眼福，工藝師年齡從二十橫跨八十歲，期盼工藝得以薪傳。

蔡享潤指出，五湖四海宴已連辦十二年，今年更是首度有馬來西亞藝師盧觀傑參展，展出「乘龍天上聖母」，也代表台灣工藝魅力邁向國際，另外更有免費工藝DIY，讓民眾體會每項工藝要付出多少的心血與辛勞。協會理事長張旭輝表示，老、中、青工藝師都集結，意寓傳承之意，也讓年輕藝師有展覽平台，認識更多資深藝師，藉此激盪出文化藝術交流的火花。

令人驚喜的是，還有來自德國的Thomas一家三口專程參觀並體驗刺繡。他說，女兒在台大念書，經朋友介紹到北港遊玩也得知此展覽，尤其太太很愛手工藝，能夠一覽台灣工藝之美，十分珍貴。

