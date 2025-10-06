中秋連假瘋烤肉 台南推甩油行程

中秋連假第二天，台南各大景點、商圈與市集湧入大批遊客，連假兩天吸引逾七十五萬人次。南市觀旅局推薦「烤肉後最佳甩油行程」，從水上極限挑戰、水彈槍對戰遊戲道、戶外攀樹體驗到文化體驗，甩去油膩感。

連假第二天許多遊客選擇踏青甩油，連假兩天親子戶外熱門遊憩及濱海景點有逾廿一．四萬人次走訪，關子嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、左鎮化石園區等地人潮爆棚。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街有逾九．二萬人；市區商圈如國華海安河樂、小西門．南紡商圈及古蹟園區也累計逾四十四．四萬人次。兩天共逾七十五萬人次到訪台南。

觀旅局長林國華說，許多民眾搶先在連假首日與親友歡聚烤肉，隔天不妨轉換心情，到台南逛市集、看藝術展演或參加水域遊憩活動。十八、十九及廿五、廿六日刺激滿分的「葫蘆埤玩埤一夏」即將登場，帶來「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」，水陸挑戰關卡搭配氣墊滑水道、水霧步道等設施與市集，打造水陸狂歡派對。

此外，台南山上花園水道博物館慶祝六週年，將舉辦「夏浪祭」，雙十節連假活動三天，「十二歲以下兒童免費入園」，同時推出長達一百公尺的超巨大滑水道，結合水道意象設計，大小朋友一起同樂。

