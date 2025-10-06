為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    污染救助 關西鎮代會連署爭普發1萬

    2025/10/06 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣關西鎮代會主席羅仕典（前排中順時針方向依序）、副主席葉文燈、鎮代葉來富、連忠進、張秋竹、范良宇發起普發鎮民1萬元「污染防治救助金」的連署。（擷取自張秋竹臉書）

    新竹縣關西鎮代會主席羅仕典（前排中順時針方向依序）、副主席葉文燈、鎮代葉來富、連忠進、張秋竹、范良宇發起普發鎮民1萬元「污染防治救助金」的連署。（擷取自張秋竹臉書）

    飽受環境污染 鎮代要求低收戶加發1萬 鎮長︰財政有困難

    新竹縣關西鎮代會主席羅仕典等六人，以關西飽受環境污染為由發起連署，十一月將提案要求公所籌措財源，於明年總預算增編「污染防治救助金」，普發全鎮鎮民每人現金一萬元、低收入戶再加發一萬，以改善住家環境污染防治設備或做鎮民健檢。

    鎮長︰多項建設需配合款5億

    鎮長陳光彩說，尊重代表會的提案，但全鎮兩萬六千多人，若普發一萬就得加編兩億六千多萬，在行政中心遷建、生命園區納骨堂、禮廳靈堂需擴建，公所至少需要負擔五億配合款下，普發鎮民現金，財政會有困難，將了解縣府與中央針對污染源頭相關改善措施，再積極跟代表會溝通。

    羅仕典表示，普發對象除今年底以前入籍關西滿三個月以上者及今年關西的新生兒，每人現金一萬，他也要求全鎮低收入戶每戶加發一萬。

    主席︰稅收賸餘 鄉親健康換來

    他說，關西每年稅收四億多元，其中娛樂稅五千多萬來自六福村和四座高爾夫球場，另有新桃火力發電廠回饋金三千多萬元，這些企業造成地方空氣污染、水污染、農藥藥害等，等於鎮庫歲計賸餘多達八億是鄉親用健康換來。公所明年不用舉債就能增編「污染防治救助金」，還不影響地方建設，畢竟新行政中心所在的迎風館迄今未獲中央同意拆除，殯葬設施的增擴建，縣府也僅口頭應允，就算真的推動也勢必是逐年編列預算，不是一次就要拿出五億元。

    發起連署的六名鎮代包括主席羅仕典、副主席葉文燈、代表張秋竹、葉來富、連忠進、范良宇。他們主張關西長期飽受環境污染導致生活環境劣化，是該還稅於民，實質改善鄉親生活。

