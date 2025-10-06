新竹風箏節汽車禁入 商家怨生意慘

新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，直銷中心攤商更抱怨中秋連假是燒烤旺季，居然生意比平常還慘。（記者洪美秀攝）

新竹市府中秋連假舉辦國際風箏節，但因實施交通管制及汽車禁入新竹漁港等管制措施，引爆新竹漁港周邊餐廳商家及漁港直銷中心攤商怒火，直銷中心攤商大嘆「泰國蝦、螃蟹及龍蝦都死了！攤商生意也死了！」市議員劉康彥也說，不少民眾發現今年風箏節人潮比往年少很多，建議市府視狀況開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，再視港區停車狀況，滾動調整交管措施。

市府產發處說，為維持現場交通安全與動線順暢，仍持續不開放一般遊客汽車進場，僅保留身障者專屬免費停車位，但也開放計程車與多元計程車自由進出。請遊客利用頭前溪左岸、海山漁港、樹林頭停車場及新竹火車站等四大接駁站的免費接駁車，或騎機車前往。

劉康彥說，影響今年國際風箏節人潮的原因除民眾安排出國或他縣市旅遊外，因新竹漁港交管禁止遊客汽車進入，連要買海鮮的民眾也進不去，再加上太熱、風不給力及活動內容大同小異，影響遊客前往意願。市府今年加強接駁，一律導引汽車至外圍，但經中秋連假首日測試，不僅活動人潮少，直銷中心業者更被迫錯失連假採買旺季。

有網友留言，去年塞爆眾人怨聲載道，今年不塞還是罵，建議市府開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，視停車狀況滾動調整交管措施，適時導引車流或彈性開放，以符合民意。

