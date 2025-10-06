桃園航空城安置宅 拚明年1月全交屋

桃園航空城安置住宅街廓6外觀。（桃園市府住宅發展處提供）

桃園市桃園航空城安置住宅配售戶共一四一一戶，包括機場園區（蛋黃區）八〇七戶、一期（蛋白區）六〇四戶，市府住宅發展處統計至九月底完成一四〇五戶、約九十九．六％初驗，整體已四十五％複驗通過，以每週提升五％複驗通過為目標，交屋進度推進中，預計明年一月全數交屋。

住宅處官員表示，住戶於驗屋過程中反映的缺失項目，均立刻記錄，並分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等類，要求承包商限期改善，加派工班提升效率，並於確認改善後，立即通知住戶安排複驗。

官員說，桃園航空城安置住宅於今年七月已全數取得十一張使用執照，也已完成第一次測量登記，住戶複驗通過，並完成交屋費用繳納，蛋黃區由交通部民航局、蛋白區由市府地政局會同安置戶辦理交屋，蛋黃區這個月內可完成一〇一戶交屋，蛋白區已交屋五戶，預計這個月再交付六十戶，以明年一月完成全數交屋，讓住戶入新居、迎新春為目標。

住宅處在安置戶入住後至社區管理委員會成立前，已安排物業管理單位先行進駐，確保社區人員、設備正常運作；住戶在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，可透過物業管理單位反映，市府將派員協助處理，也會輔導全體住戶儘速成立管委會以辦理公設點交。

