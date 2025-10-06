桃園羅浮溫泉「仕女日」 穿比基尼免費入場

「二〇二五來慈湖．潮復刻」活動在大溪區慈湖園區閃亮登場。（記者李容萍攝）

週四「市民日」享3人同行1人免費 另有全票買4送1

桃園市復興區羅浮溫泉湯池迎接秋冬的泡湯旺季，除了今天中秋節消費滿六六〇元可獲抽獎券一張，即日起至明年三月底新推多項優惠方案，以仿照舞廳、酒店的週五「仕女日」最受矚目，女性朋友穿著比基尼泳裝，於「羅浮溫泉—北橫美人湯」FB粉絲團完成「拍照＋打卡＋貼文＋分享」任務，即可免費入場。

週五仕女日 完成任務享優惠

市府風景區管理處長廖育儀表示，羅浮溫泉湯池二〇二一年十一月開幕營運，設有溫泉池、賞景池、藥浴池、SPA池、兒童池、冷水池等六池，除了冷水池，均使用百分之百碳酸氫鈉美人湯，水溫攝氏卅七至四十二度。

小烏來票根 全額抵湯池門票

廖育儀說，新優惠專案除了週五「仕女日」的限定好康，還有週四「市民日」，設籍桃園市的民眾購買「全票」入場泡湯，可享「三人同行，一人免費」，但限當日使用；另有全票「買四送一」，不限當日使用；憑當月小烏來風景區門票票根，可全額折抵羅浮溫泉湯池門票。

風管處統計羅浮溫泉湯池遊客人數，二〇二二年二萬二七〇三人，二〇二三年因配合整建工程未營運，去年二萬四六五五人，今年迄九月底已有二萬六〇一九人，到年底可望創新高。

「潮復刻」開跑 光雕水舞點亮慈湖

另外，市府觀光旅遊局昨起至十一月十六日傍晚在大溪區慈湖園區，舉辦「來慈湖．潮復刻」活動，慈湖遊客中心全新主題展也開放，以「國人集體記憶」為出發點，帶領大家重溫六〇至九〇年代生活、影視、音樂、流行等懷舊歲月，還有創意光雕、日夜水舞、老派生活市集、三大美拍裝置藝術、限量免費通關贈品等亮點。

雙十節安排「潮八〇年代民歌金曲」，邀請金智娟（娃娃）壓軸演唱，「潮七〇年代五燈獎」、「潮八〇年代劇本不NG」、「潮九〇年代來電五十」單元，即日起開放報名。

桃園市復興區羅浮溫泉湯池推出週五「仕女日」，女性只要穿著比基尼泳裝完成任務即可免費入場。（羅浮溫泉湯池提供）

