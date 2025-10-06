獅潭仙草花節 地景藝術開放票選

苗栗獅潭夢幻紫色仙草花預計兩個月後盛開，地景藝術開放票選。圖為往年仙草花盛開情形。（獅潭鄉公所提供）

苗栗縣獅潭鄉有不少店家販售仙草產品，鄉公所近年也結合在地特色，推出「仙草花節」，「紫爆」的美麗仙草花海吸引遊客，成為地方盛事。鄉公所已陸續栽種幼苗，將於十一月廿九日至十二月十四日、連續三個週休假日舉辦仙草花節活動，並將依例設置地景藝術，即日起至十月十二日開放全國民眾線上投票，前四名作品將於仙草花節與民眾見面。

獅潭鄉公所指出，仙草花栽種地點在新店村大東勢旁，面積約五分多，栽種兩萬三千多株幼苗，花朵預計兩個月後盛開；公所也舉辦仙草花節地景藝術創作競賽，共有七組作品參加票選活動，前四名作品將與仙草花紫色花海一起呈現。

鄉公所指出，地景藝術競賽以「嵐覽」、「想饗」、「談潭」三大創作主題，號召在地商家與青年組成地景藝術工作隊，以自然、特產、人文故事為靈感，讓藝術作品融合在地意象；獅潭國中學生今年也成為「種子隊」，將進行創作在仙草花節現場展示。投票網址：（https://contest.plus1today.tw/shitanflower）。

