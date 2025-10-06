澎湖跳島義診 義大18年如一日

義大義診團娘子軍一手包辦醫療器材和藥品下上船運搬工作。（記者蘇福男攝）

50名醫護大陣仗 跨海巡迴19個離島 守護10萬人口健康

澎湖離島風光明媚，但醫療資源明顯不足，鄉親平日就醫大不易，義大醫院十八年前首開巡迴跳島義診服務先例，就像候鳥般每年總是依約而至，在澎湖，義大醫護的紫色制服，已成為最可信賴的健康守護者。

澎湖縣有九〇個大小島嶼，十萬人口散布在十九個離島，醫療資源嚴重匱乏，義大醫療十八年來連年跨海舉辦巡迴義診，今年首場義診並有古典樂團演奏，花嶼村民大放鞭炮熱情相迎。

前10年時任副院長杜元坤 每月率隊赴約

前義联集團創辦人林義守與「十元阿嬤」莊朱玉女的兒子、前澎湖旅台同鄉會台灣總會長莊吉雄為事業夥伴，莊為澎湖吉貝子弟，深感當地鄉親就醫不易，二〇〇七年邀請義大至澎湖義診，時任副院長杜元坤與社區醫療部高級專員蕭隆城帶隊跨海赴澎，之後固定每年一次巡迴跳島義診，有整整十年期間，除了颱風班機停飛，杜元坤總是準時率隊赴約，未曾缺席每個月的義診。

2017年後 提供約20類別專科診常駐服務

二〇一七年義大承接「澎湖IDS計畫」，八年來除指派專科醫師到島上看診，提供約廿個類別專科診，護理師、復健師並常駐離島，目前IDS計畫有廿個人力在澎湖提供服務，除了大幅提升澎湖離島醫療品質，每年並為澎湖縣府省下八千萬元的機票補助款，也替澎湖病人省下每年二、三千萬元的就醫交通費。

醫護搬運醫材和藥品 鄉親滿心感激

每年四月是義大跳島義診最具規模的行動，每次三天兩夜至少出動四、五〇人大陣仗，義診團以娘子軍居多，一手包辦醫療器材和藥品下上船運搬工作，澎湖人看在眼裡滿心感激，「只有義大醫護人員能深刻體會我們離島的就醫不便！」因肝癌重生的望安鄉花嶼村人董萬乞語重心長表示。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，澎湖有三家地區醫院，其中二家設有急診室，五家中醫診所，七成醫療資源均集中在馬公市，各離島只有衛生所及衛生室，她形容IDS計畫是澎湖二、三級離島居民的「救命仙丹」，義大醫護對澎湖鄉親照顧無微不至，難怪義大醫護人員到餐廳吃飯，就會莫名奇妙「被買單」。

