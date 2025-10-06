為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    墾丁赤腹鷹南飛 數鷹達人算出39萬隻

    2025/10/06 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春數鷹達人蔡乙榮強調，「不是一眼看穿算總數，而是用基數去點，像銀行員訓練數鈔票。」（記者蔡宗憲攝）

    墾丁國家公園秋季猛禽遷徙調查進入高峰，赤腹鷹成群南飛，總數突破歷史紀錄近三十九萬隻。許多民眾看報導上「幾千幾萬隻」數字，驚嘆如何計算？台灣猛禽研究會資料指出，這靠兩名調查員目視辨識與計數，絕非瞬間估計，而是小群累加而成。恆春數鷹達人蔡乙榮強調，「不是一眼看穿算總數，而是用基數去點，像銀行員訓練數鈔票。」

    2人目視用基數去點 像銀行員數鈔票

    數鷹核心在於掌握鷹群動態。調查顯示，鷹群出海前利用陸上熱氣流盤旋升空，形成「鷹柱」或「鷹球」，此時個體方向交錯，僅能粗估數量。待升至高空，拉開隊伍朝南滑翔成「鷹河」，方向一致，便可精準計數。

    基數法類似天橋計車流量。蔡乙榮解釋，「以二為基數，一次瞄準二隻，數『一』，再兩隻數『二』，結束乘以二；如用五基數，則乘五。基數太大雖快速但誤差增。」長期投入「數鷹」的台灣猛禽研究會提醒，多練習、多休息，保護視力。調查結果由數十、數百隻小群累加，非瞬間數萬隻總數。

    墾丁國家公園管理處表示，秋季賞鷹時機地點多元，搭配數鷹更添樂趣。十八、十九日在滿州國中舉辦「琅聚滿州・鷹你而來」活動；即日起至十九日，每週假日上午在社頂凌霄亭辦「鷹揚天際」解說，假日下午在滿州山頂橋安排「鷹揚十月」活動。（相關圖文刊A1）

    赤腹鷹成群南飛，總數突破歷史紀錄近39萬隻。（記者蔡宗憲攝）

