    首頁 > 生活

    偏鄉無人機送藥常態化？ 天候待克服

    2025/10/06 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    無人機的運用愈來愈廣。（記者葉永騫攝）

    無人機的運用愈來愈廣。（記者葉永騫攝）

    立委鍾佳濱、李坤城建議衛福部針對偏鄉災後讓無人機送藥常態化，協助花蓮及屏東等山區及偏鄉在交通中斷時有無人機送藥，不再讓人冒險，有最強鄉長封號的屏東縣霧台鄉長巴正義認為，有無人機使用當然好，但是遇到大風雨時無人機無法起飛，天候限制仍待克服。

    立委邀衛福部、交通部研議

    今年八月屏東豪大雨，霧台鄉長巴正義冒著暴雨跨越溪流送藥給族人，被封為最強鄉長，由於過程驚險，許多人紛紛建議運用無人機平台運送藥物，衛福部也決定在霧台鄉衛生所試用無人機提供送藥服務，避免風雨送藥時發生危險，別再讓鄉長在大風雨中冒生命危險。

    這次花蓮發生災害，立委鍾佳濱、李坤城更邀集了衛福部及交通部針對無人機送藥等相關問題進行研議，希望克服相關的程序，讓無人機可以進行偏鄉及山區的運送工作。

    巴正義︰政策須調整推行

    巴正義表示，用無人機送藥的立意良好，在天氣好的時候可以很容易執行，但是遇到颱風、豪雨、強風時，無人機可能無法飛行，又只能回歸到人力運送，但是不過無人機可以在短距離搭配人力使用，例如遇到溪水暴漲、道路無法通行時，在可目視的範圍內，可利用無人機來短距離送藥到對方能到達的地方收取，就能達到目的，強調無人機不是萬能的，還是受到很多的限制，但是科技會進步，使用的方法也能夠調整，無人機的運用是未來的趨勢，政策需要繼續的調整和推行。

    今年八月屏東豪大雨，霧台鄉長巴正義冒著暴雨跨越溪流送藥給族人，被封為最強鄉長。（記者葉永騫攝）

    今年八月屏東豪大雨，霧台鄉長巴正義冒著暴雨跨越溪流送藥給族人，被封為最強鄉長。（記者葉永騫攝）

    立委建議針對偏鄉災後無人機送藥常態化。（資料照）

    立委建議針對偏鄉災後無人機送藥常態化。（資料照）

