為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東波浪屋「月亮聚」 開唱永續之歌

    2025/10/06 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    民眾合力將酒麴揉搓進熟小米、糯米中。（記者劉人瑋攝）

    民眾合力將酒麴揉搓進熟小米、糯米中。（記者劉人瑋攝）

    台東充滿南島味的秋夜派對「月亮聚」連二天舉行，台東縣政府於中秋節前夕四、五日一連兩天，在波浪屋舉辦年度主題活動「月亮聚」，今年主題聚焦 「永續」，四日晚在那屋瓦少女隊開場表演，現場提供民眾原住民族傳統鞦韆體驗。

    昨邀請入圍第卅六屆金曲獎五項大獎，及最佳作詞人與最佳專輯製作人獎的張淦勛，以及榮獲Pasiwali音樂大賞與鐵玫瑰熱音大賞雙料首獎的巴查克Pacak等接力演出，除了展現台東原民音樂多元樣貌，也表現出本地獲獎無數、人才濟濟。

    活動串聯波浪屋、周邊旅宿及台東原民品牌，融合音樂、工藝、美食與南島文化元素，館內更藏有闖關小禮與限定商品，戶外還有原民傳統鞦韆專門供女性遊客體驗，隨著鞦韆擺盪愈高，現場也傳出尖叫聲與笑聲，另外下午時刻也有傳統糯、小米酒製作體驗，講師帶著報名參加者一起製作傳統小米、糯米酒。

    縣長饒慶鈴表示，「月亮聚」辦到第六年，已經成為台東中秋假期最浪漫、最有在地味的月光派對，以前青年在月圓之夜相聚吟唱，如今我們在波浪屋一起唱《永續之歌》，讓大家看到台東年輕人和部落品牌的創意與力量。

    台東「月亮聚」現場架設傳統鞦韆供女性遊客體驗。（台東縣府提供）

    台東「月亮聚」現場架設傳統鞦韆供女性遊客體驗。（台東縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播