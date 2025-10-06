台東波浪屋「月亮聚」 開唱永續之歌

民眾合力將酒麴揉搓進熟小米、糯米中。（記者劉人瑋攝）

台東充滿南島味的秋夜派對「月亮聚」連二天舉行，台東縣政府於中秋節前夕四、五日一連兩天，在波浪屋舉辦年度主題活動「月亮聚」，今年主題聚焦 「永續」，四日晚在那屋瓦少女隊開場表演，現場提供民眾原住民族傳統鞦韆體驗。

昨邀請入圍第卅六屆金曲獎五項大獎，及最佳作詞人與最佳專輯製作人獎的張淦勛，以及榮獲Pasiwali音樂大賞與鐵玫瑰熱音大賞雙料首獎的巴查克Pacak等接力演出，除了展現台東原民音樂多元樣貌，也表現出本地獲獎無數、人才濟濟。

請繼續往下閱讀...

活動串聯波浪屋、周邊旅宿及台東原民品牌，融合音樂、工藝、美食與南島文化元素，館內更藏有闖關小禮與限定商品，戶外還有原民傳統鞦韆專門供女性遊客體驗，隨著鞦韆擺盪愈高，現場也傳出尖叫聲與笑聲，另外下午時刻也有傳統糯、小米酒製作體驗，講師帶著報名參加者一起製作傳統小米、糯米酒。

縣長饒慶鈴表示，「月亮聚」辦到第六年，已經成為台東中秋假期最浪漫、最有在地味的月光派對，以前青年在月圓之夜相聚吟唱，如今我們在波浪屋一起唱《永續之歌》，讓大家看到台東年輕人和部落品牌的創意與力量。

台東「月亮聚」現場架設傳統鞦韆供女性遊客體驗。（台東縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法