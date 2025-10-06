為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《新北特搜大隊征戰災難現場》領犬員羅浩芳 與搜救犬合作搶救生命

    2025/10/06 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳透過日常訓練和相處，與搜救犬培養出獨一無二的默契。（新北市新聞局提供）

    新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳，與搜救犬夥伴並肩作戰十五年，她付出愛心和耐心，在一次次訓練、救援和考驗中，與搜救犬培養獨一無二默契，成為彼此的「神隊友」，足跡踏遍台灣重大災難現場，獲選「二〇二五年新北影響力人物」。

    羅浩芳說，小時候曾經被狗咬，對於大型犬有點恐懼，家裡沒有養狗的經驗，起初到搜救犬隊不習慣，每天早上六點就要到訓練學校掃犬舍，和她一開始認為的消防工作是完全不一樣的領域，好幾次萌生離隊念頭，所幸靠意志力支撐至今。

    女性更理解狗狗情緒

    在以男性為主的消防體系裡，女性領犬員比例偏低，不過，新北市搜救犬隊的男女比例各占一半。羅浩芳認為，女性的優勢是心思細膩，更能理解狗狗的情緒反應，「訓練狗最重要的不是控制，而是能不能聽懂牠的語言」。

    羅浩芳回想，二〇一六年台南地震造成維冠大樓倒塌，是她與搜救犬首次面對的大型救災，「狗狗明知道災難現場很危險，但牠們願意為了你去嘗試，即便可能有點害怕」。從二〇二一年太魯閣列車翻覆事故，到二〇二二年玉里地震、二〇二四年花蓮大地震，羅浩芳和搜救犬在災難現場並肩作戰，與時間賽跑、搶救生命。

    二〇二三年羅浩芳與搜救犬Amei首度代表台灣遠征奧地利，成功通過聯合國MRT認證，成為具備國際任務資格的搜救團隊。她說，只要認真投入自己喜歡的事情，朝目標精進，就能成為發光發熱的人物。

