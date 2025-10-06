新北打造第二總圖 遭批設計普通

新北市圖三重分館建物老舊。（記者羅國嘉攝）

議員指「波浪立面」缺乏原創性 文化局：參考各界建議優化

新北市立圖書館三重分館建物老舊，市府規劃斥資四十億元，改建為新北第二總圖書館（簡稱第二總圖），定位為「國際級文化地標」。然而，議員李倩萍批評設計普通，難以展現總圖的高度與國際視野，呼籲市府重新檢討。文化局回應，目前尚在設計階段，團隊將依各界建議優化，再透過設計手法，打造更具時代感的建築，展現在地特色形象。

斥資40億 市圖三重分館改建

新北市府規劃斥資四十億元，將三重圖書館改建為全市第二座總圖書館，基地面積約一二一〇坪，以生活、科技、知識為目標，結合周邊社區、學校、人文產業、交通，打造「城市地標建築」。館內規劃地下三層、地上八層空間，地下一樓至三樓為汽、機車停車場，滿足在地需求，預計二〇三一年完工。

李倩萍認為，設計說明會提出的「波浪立面」，早已廣泛運用在住宅與商辦大樓，缺乏原創性與國際視野，難以凸顯第二總圖應有的高度，四十億元投資不只是蓋一棟「放大版住宅」，市民期待的是能與國際城市對話、展現文化厚度與地方特色的建築，成為新北的精神象徵與文化亮點。

地方要求 提供公益回饋空間

此外，李倩萍也反映在地需求，除了興建第二總圖，周邊環境也要整體規劃，提供公益回饋空間，包含正義國小急需風雨操場或禮堂，保障學生安全活動；正安里、正義里、自強里、正德里等四里里長一致爭取興建至少一百坪活動中心，滿足上千名里民需求；交通與停車規劃應該更貼近民眾，提供便利與優惠條件。

李倩萍強調，第二總圖是重要建設，唯有兼顧文化高度，把學校、里民與交通停車需求都納入，四十億元投資才值得，打造一座市民引以為傲的文化地標。

文化局表示，第二總館建築外觀以「打開的書本」為設計理念，呼應圖書館知識載體的本質，同時象徵知識的累積與無限可能，建築立面以曲線造型為主，著重與基地環境的融合，展現永續能效。

文化局說明，目前尚處於設計階段，團隊將依照各界建議持續優化，再透過材料、綠化與照明等設計手法，讓整體建築更具時代感，展現在地特色形象。

新北市圖三重分館建物老舊，將改建為第二總圖，圖為第二總圖模擬圖。（新北市圖提供）

