    羅東林場百年紀念 數位特展上線

    2025/10/06 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東林業文化園區每年吸引八十萬到一百萬人次造訪。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣羅東林業文化園區前身為羅東林場，過去是太平山檜木集散地，現在轉型為遊憩據點，去年推出的羅東林場百年紀念特展實體展，最近上架到「蘭陽地區林業文史資料庫」平台，透過線上展覽方式，帶領大家走進林場百年記憶。

    羅東林場一九二四年成立，一九七九年隨著羅東森林鐵路停駛逐漸荒廢，二〇〇九年轉型為羅東林業文化園區，開放各界免費入園，每年吸引八十萬到一百萬人次造訪，去年百週年慶時，林業及自然保育署宜蘭分署辦理百年紀念特展，為林場慶生。

    林保署宜蘭分署指出，羅東林場百年紀念特展轉化成數位化線上策展後，有羅東森林鐵路轉型、小人物大故事、斜槓X林業、旅行的起點等篇章，邀請身為羅東林場子弟的文史工作者吳永華，梳理出一篇篇關於林業工作、林場生活、地方活動與森林鐵路旅遊故事，為林場歷史增添人文情感，成為有血有肉的生活記憶。

    百年紀念特展線上策展搭配互動導覽、多媒體素材、歷史影像，讓更多人認識台灣林業歷史人文故事，也為下一代保留這段珍貴記憶，詳情可上「蘭陽地區林業文史資料庫」網站查詢。

