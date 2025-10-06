為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    火車開上牆面 看板畫師彩繪七堵老公寓

    2025/10/06 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市七堵區老舊公寓外牆斑駁，經彩繪牆面煥然一新。 （記者俞肇福攝）

    基隆市七堵區老舊公寓外牆斑駁，經彩繪牆面煥然一新。 （記者俞肇福攝）

    基隆市七堵火車站附近有許多老舊公寓，外牆陸續出現斑剝，在基隆市議會副議長楊秀玉的協助下，由看板畫師重新彩繪，繼日前七堵火車站對面公寓彩繪冉冉升空的天燈與超萌的貓咪，看起來頗為療癒；在舊的木製七堵火車站對面老舊公寓，近日也以油漆彩繪換新妝，將火車畫上公寓牆面，希望藉由在地火車文化特色，用圖畫說出在地故事。

    時序進入秋天，秋老虎威力令人不敢小覷，看板畫師江錦豐頂著攝氏三十幾度高溫，站在吊車上一筆一畫作畫，彩繪昔日進出七堵火車站的火車頭還會冒白煙，彷彿是走入時光隧道，重回往日時光。

    協助規劃的楊秀玉說，七堵火車站自從南港專案後，成為台鐵的調車場，現在也是西部鐵路的起點，希望能以在地的鐵道文化來說在地七堵的故事，讓七堵人知道家鄉歷史，也讓旅客看見七堵的過往。

    看板畫師江錦豐以兩年的時間在七堵車站附近區域，進行不同的畫作彩繪，最耗費心力的是五層樓公寓的巨型牆面，彩繪公寓要先漆上底漆、防水漆、將畫作彩繪上牆，老公寓除了可以經由彩繪過程做到防水防潮，還讓畫作躍然牆上，畫的不只是火車，除了公寓外牆有煥然一新的感覺，還讓人發思古之幽情。

    看板畫師江錦豐頂著高溫，站在吊車一筆一畫作畫。 （記者俞肇福攝）

    看板畫師江錦豐頂著高溫，站在吊車一筆一畫作畫。 （記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播