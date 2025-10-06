北市青年局AI客服 議員批砸錢還輸搜尋引擎

台北市議員陳重文近日提書面質詢指出，在審查青年局明年預算時，發現該局新增編列新聞AI生成及客服系統模型使用費，他實際使用後批青年局官方AI客服不只錯誤，還答非所問，青年局砸錢卻輸搜尋引擎。青年局則回應，明年編列智慧客服系統預算僅十萬元，且AI客服屬於新興應用，系統仍持續學習，且若遇語意模糊等狀況，可能導致回覆不精確。

青年局︰提問模糊 回覆恐不精確

陳重文表示，在青年局官網使用AI客服查詢「本月有哪些活動」，卻跳出十二月活動內容；而在ChatGPT中搜尋「台北市政府青年局這個月有哪些活動」，則顯示四場十月活動內容，讓人感到「不可思議」。陳重文也說，在青年局官網透過AI無法找到場地租借資訊，卻可以在Google搜尋的AI摘要中找到更詳盡正確的內容。

青年局解釋，智慧客服以官網既有公開資料為基礎，依民眾提問即時擷取並生成答覆，而AI客服是新興應用，系統持續學習與優化。此外，提問模糊、關鍵字不明確或是資料描述不足，也會影響回覆精確度。青年局已啟動持續改善機制，除了檢討資料結構，也補充關鍵字訓練並加強模型測試流程，讓回應能夠更貼近使用者需求。

青年局表示，智慧客服上線後已能即時回覆民眾有關青年創業輔導、補助申請、實習資訊及職涯進修等常見問題，並依使用情形持續訓練語意模型，使系統能更準確理解提問意圖，亦同步擴充知識資料庫內容，蒐集使用者回饋作為優化依據。

青年局說明，導入「智慧客服系統」是配合市府推動數位治理政策，期望縮短民眾查找時間。此外，當AI客服無法正確判斷或答覆時，系統會自動引導使用者轉接人工客服，由專人即時提供協助。

