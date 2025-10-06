台北水舞嘉年華 明起恢復演出至19日

台北水舞嘉年華因花蓮災情嚴重，暫停展演，不過將在中秋連假後全面恢復表演。台北市觀傳局表示，七日至十九日十八時卅分至廿時卅分，每卅分鐘就會上演一場水舞秀，共有五場演出。此外，本週適逢雙十連假，市府除了會在國慶當日舉辦升旗典禮與市集等活動，熊讚亦會換上特別訂製的國慶服裝亮相。十月十一日，YOYO滿廿五週年，觀傳局也在水舞表演規劃「慶生之夜」，邀請藝人柳丁哥哥與國際卡通IP「阿奇幼幼園」當中的阿奇老師帶來活力唱跳，演出金曲《生日快快樂》。

觀傳局表示，今年水舞嘉年華特別以流行音樂動感節奏搭配變化多端的「河面＋橋面」雙水舞，水幕投影、噴泉水舞、爆破水柱、噴火龍及七彩霓虹雷射燈光互相搭配，在基隆河上展現水舞魅力。

觀傳局強調，因應水舞嘉年華大批觀賞人潮，觀傳局已與警察局合作改善基四門進出場動線、優化號誌調整及交通與自行車管制措施，也已增設管制指示牌加強指引進出場方向，呼籲民眾配合工作人員指引以確保安全。

觀傳局也建議，觀賞水舞民眾可往鄰近的成美長壽橋及麥帥一橋方向離場，感受河濱涼風之餘也可避開散場人潮。

