    首頁 > 生活

    「黑心豬腸」流竄 西門町阿宗麵線中鏢下架

    2025/10/06 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    「百威食品有限公司」近日傳出涉嫌用工業級雙氧水加工為「黑心豬大腸」，有三．七公噸流入台北、桃園、高雄、屏東等四縣市，台北市衛生局三日接獲屏東縣衛生局通報後啟動調查，四日前往販售地點下架封存，截至昨日，西門町阿宗麵線的七十五公斤，以及台北寧夏路「陳先生」下游業者，寧夏路林〇麻辣豆腐的七十公斤 ，衛生局均已命業者下架封存。

    寧夏路麻辣豆腐70公斤 全部封存

    寧夏夜市昨也發布聲明表示，已於第一時間啟動攤商自查，並全力配合台北市衛生局進行抽驗。夜市強調對食品安全零容忍，若查有不合格供應商，將立即停售及下架相關產品，並通報主管機關。阿宗麵線昨緊急聲明與道歉，除了終止與供應商的所有合作，也封存所有來自該供應商的庫存原料。

    3.7噸流入市面 衛局︰最重處7年刑

    衛生局表示，案件是由屏東地檢署、衛福部食藥署及屏東縣衛生局等機關，查獲屏東某廠商負責人與員工涉嫌將豬大腸浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售並牟取不法利益。衛生局接獲通報後已稽查，涉案業者將由地檢署釐清責任，依《食品安全衛生管理法》第十五條第一項，食品不可添加違規添加物，可根據同法第四十九條第一項規定，最重可處七年以下有期徒刑，併科八千萬元以下罰金。寧夏路「陳先生」購入公斤數及其他下游仍在確認。衛生局說明，將與食藥署共同採取全面追溯追蹤，並立即下架封存。

    寧夏夜市指出，初步盤查結果顯示，少數攤商有使用豬大腸，但數量遠低於新聞所述，仍將主動公布名單，確保透明，以維護消費者的食安權益，後續也將公布寧夏夜市攤商以及店家進貨廠商名單。寧夏夜市強調，始終秉持誠懇、積極、透明態度，並支持政府嚴懲不法供應商，承諾持續守護消費者的安心飲食。

    寧夏夜市︰全力配合衛生局抽驗

    衛生局食藥科科長林冠蓁解釋，食用級雙氧水可作為食品用殺菌劑，但在食品中不得殘留，更不可在食物處理過程使用工業級雙氧水，不只純度沒有食用級高，也可能會有重金屬與雜質殘留。衛生局補充，低濃度的雙氧水可由人體腸道分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

